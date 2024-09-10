Ванат – "Лев матча" Чехия - Украина

10 сентября сборная Украины провела свой матч 2-го тура Лиги наций. Наша команда со счетом 2:3 в гостях проиграла сборной Чехии.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз форварду Владиславу Ванату, который забил один из голов сборной Украины и набрал 34% голосов.

Вслед за Ванатом в опросе финишировали голкипер Анатолий Трубин (24%) и вингер Михаил Мудрик (10%).