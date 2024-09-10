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Национальная сборная Украины

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Ванат – "Лев матча" Чехия - Украина

Национальная сборная Украины

Трубин и Мудрик - в тройке лучших

Ванат – "Лев матча" Чехия - Украина

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Новина українською

10 сентября сборная Украины провела свой матч 2-го тура Лиги наций. Наша команда со счетом 2:3 в гостях проиграла сборной Чехии.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз форварду Владиславу Ванату, который забил один из голов сборной Украины и набрал 34% голосов.

Вслед за Ванатом в опросе финишировали голкипер Анатолий Трубин (24%) и вингер Михаил Мудрик (10%).

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Украина Чехия Владислав Ванат
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:42
Просинаються після попойки в будці собака й свиня. Свиня хапається за голову й каже: який же сором, діти гавкати будуть. Собака каже, який сором - діти хрюкати будуть! А тут діти, такі, родилися і : "Здравсвуйтє радітєлі !"....
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:42
Просинаються після попойки в будці собака й свиня. Свиня хапається за голову й каже: який же сором, діти гавкати будуть. Собака каже, який сором - діти хрюкати будуть! А тут діти, такі, родилися і : "Здравсвуйтє радітєлі !"....
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:33
Злочинна організація ЖУКи (Ждуни, Ухилянти, Колаборанти) на цьому сайті - oleg.m.3972 (Харьков), walkacom ( раменское), Ariakiev01 (Київ), Gican85 (Киев),download1 (huyersk), oda1979 (Запорожье), alex.belogubko (одесса), Hate_Hate (воронеж), Вarcelinius(Zhmerinka), Море23(Одесса), same tak(Україна), Nevermore (Донецк), dynamo kiev #1 (Charlotte ), Американец 2000 (Харьков), Darian Clark (Montreal - Quebec), жужа_the_best (бєлгород), MAGA KING, Петруха -- обожнюють та поважають бункерного фюрера-педофіла та пропагандують "руський мір" та розповсюджують рашистські фейки...
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0
1
Море23 (Одесса)
11.09.2024 в 00:00
Ахаха лев матча ванат )))
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1
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 23:56
Хлопчатобумажный Лев Матча..
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