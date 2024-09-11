Зинченко: Мы заслуживаем эту критику. Не переводил бы отрицательные результаты на главного тренера

Александр Зинченко считает, что нет одного виновного в сложившейся ситуации.

“Хотел бы поблагодарить за невероятную поддержку на стадионе. За поддержку после неудачных игр. Верные болельщики всегда рядом, мы это ощущаем.

Я понимаю, что все мы заслуживаем эту критику и результат, который, к сожалению, произошел. Каждому из нас лично нужно сделать выводы. Как индивидуально, так и командно".