Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко: Мы заслуживаем эту критику. Не переводил бы отрицательные результаты на главного тренера
Защитник Арсенала – об очередном неудачном матче сине-желтых
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Александр Зинченко считает, что нет одного виновного в сложившейся ситуации.
“Хотел бы поблагодарить за невероятную поддержку на стадионе. За поддержку после неудачных игр. Верные болельщики всегда рядом, мы это ощущаем.
Я понимаю, что все мы заслуживаем эту критику и результат, который, к сожалению, произошел. Каждому из нас лично нужно сделать выводы. Как индивидуально, так и командно".
"Но очень хочу попросить каждого болельщика, каждого эксперта, всех говорящих вне футбольного поля. Я все понимаю, но я бы просто не разделял эти негативные результаты между кем-то, не переводил бы на главного тренера или еще на кого-то.
Мы все – команда. Игроки лично выходят на поле и пытаются получить положительный результат. Мы все как команда вместе проигрываем, так и выигрываем”, – сообщил футболист.
Зинченко отыграл против Чехии 84 минуты.
Популярное сейчас
- Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- "Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины
- Ребров: Как мы пропустили второй мяч? Это вообще... Не понимаю, как на этом уровне можно так обороняться
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
Комментарии 4