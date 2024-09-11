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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: Мы заслуживаем эту критику. Не переводил бы отрицательные результаты на главного тренера

Национальная сборная Украины

Защитник Арсенала – об очередном неудачном матче сине-желтых

Зинченко: Мы заслуживаем эту критику. Не переводил бы отрицательные результаты на главного тренера

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Александр Зинченко считает, что нет одного виновного в сложившейся ситуации.

“Хотел бы поблагодарить за невероятную поддержку на стадионе. За поддержку после неудачных игр. Верные болельщики всегда рядом, мы это ощущаем.

Я понимаю, что все мы заслуживаем эту критику и результат, который, к сожалению, произошел. Каждому из нас лично нужно сделать выводы. Как индивидуально, так и командно".

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"Но очень хочу попросить каждого болельщика, каждого эксперта, всех говорящих вне футбольного поля. Я все понимаю, но я бы просто не разделял эти негативные результаты между кем-то, не переводил бы на главного тренера или еще на кого-то.

Мы все – команда. Игроки лично выходят на поле и пытаются получить положительный результат. Мы все как команда вместе проигрываем, так и выигрываем”, – сообщил футболист.

Зинченко отыграл против Чехии 84 минуты.

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Национальная сборная Украины Александр Зинченко
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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kernoooo (Perth)
11.09.2024 в 00:49
Уже можно и не читать вьюхи сборников, перед каждым матчем "Будем играть для наших защитников на передовой *любые пафосные слова о войне* не имеем права плохо играть" после "Да мы плохие, нам стыдно, сделаем выводы и сыграем лучше в следующий раз *любые пафосные слова о войне*" очень противно что они прикрываются горем страны
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Комментарии 4
kernoooo (Perth)
11.09.2024 в 00:49
Уже можно и не читать вьюхи сборников, перед каждым матчем "Будем играть для наших защитников на передовой *любые пафосные слова о войне* не имеем права плохо играть" после "Да мы плохие, нам стыдно, сделаем выводы и сыграем лучше в следующий раз *любые пафосные слова о войне*" очень противно что они прикрываются горем страны
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0
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download1 (huyersk)
11.09.2024 в 00:31
всі все побачили на полі, звідки бажання язиками ляси точити..
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alex.belogubko (одесса)
11.09.2024 в 00:25
Когда тебя нет на поле они выигрывают-а ты весь на понтах ты полный 0--противно смотреть на твой балет
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kernoooo (Perth)
11.09.2024 в 00:50
С Албанией не было и как, выиграли?
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