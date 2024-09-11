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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С 2019 года Украина выиграла всего дважды в двенадцати сентябрьских матчах

Национальная сборная Украины

Результаты первого осеннего месяца не в нашу пользу

С 2019 года Украина выиграла всего дважды в двенадцати сентябрьских матчах

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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За последние 5 лет "сине-желтые" провели в сентябре 12 встреч и только в двух случаях смогли праздновать победу. 07.09.2019 команда разгромила в гостях Литву в рамках квалификации Евро-2020 (3:0), а 24.09.2022 в Лиге наций уверенно обыграла Армению на выезде (5:0).

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На старте первого турнира ЛНУ в сентябре 2018-го национальный коллектив победил Словакию (1:0) и Чехию (2:1). Это было лучшее выступление сборной в начале осени за последнее время.

11 октября "сине-желтые" встретятся с Грузией.

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Национальная сборная Украины
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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