"Чехи не выделялись точностью, но украинцы были еще хуже". Чехия – Украина. Обзор послематчевой чешской прессы

Матч, в котором обе сборные искали реабилитации за поражения в первом туре. Большое давление, особенно на главных тренеров, большая ответственность и многое на кону. К сожалению, сборная Украины уступила во втором матче этого международного перерыва и проиграла свои первые две игры группового Этапа Лиги Наций. Очень трудно найти оправдание этому поражению, но подробнее в нем с точки зрения нашей главной команды мы еще разберемся. В этом материале мы уже по привычке посмотрим на этот матч глазами наших соперников.

Это обзор чешской прессы после очень важной победы их сборной. Как они оценили выступление обеих команд, считают ли результат справедливым и ответы на многие другие вопросы. Поехали разбираться!

"Великолепный Шульц и дикая перестрелка. Чехи празднуют первую победу в Лиге Наций", — с таким заголовком вышел материал на сайте Sport.cz. В детальном разборе журналист Ян Данек отметил, что несмотря на облегчение от победы и снижение уровня критики в адрес главного наставника Ивана Гашека, пришлось изрядно понервничать по поводу результата. "Это точно нельзя назвать идеальным выступлением, но по сравнению с катастрофой против Грузии, мы увидели очевидные улучшения. Способствовал этому и соперник, ведь украинцы допускали достаточно ошибок в простых ситуациях. Да, чехи также не выделялись невероятной точностью и четкостью, но украинцы были еще хуже. Результатом этого стала ошибка Шапаренко и первый гол от Шульца".

Интересно, что в материале также отметили громкость болельщиков сборной Украины, которых на трибунах хватало: "После того, как Забарный попал в перекладину, защитники нашей команды не сделали никаких выводов и вскоре преступным образом забыли в штрафной площадке Ваната, который головой переправил мяч в сетку ворот и сравнял счет. На весь стадион зазвучало: "Ук - ра - й - на!", болельщики Украины имели явное преимущество на трибунах, по крайней мере по громкости".

Далее небольшой рассказ о том, как трудно было держаться чехам в концовке, учитывая сильный натиск со стороны украинцев. Ну и облегчение: "Было очень заметно, как футболисты Чехии выдохнули вместе с финальным свистком, вместе с ним выдохнул и Гашек. Непростая, но очень важная победа", — подытожил автор.

Другое чешское издание, iDnes.cz, отметило разницу в игре своей сборной в этом матче, сравнивая с игрой против Грузии. Особенно они рассыпались в комплиментах Шульцу, который забил два гола в ворота Трубина. Но оценивая общее выступление команды, они отметили: "Да, это был неплохой матч в исполнении Чехии, хотя и игра команды не перехватывала дыхание. Но этого было достаточно на фоне тусклых и расконцентрированных украинцев, которые хоть и добавили во втором тайме, достаточно для хотя бы ничьей все же не сделали".

Конечно, в материале есть и о нервной концовке и великолепной игре от голкипера сборной Чехии, впрочем саму победу там описали как тяжелую, но заслуженную. Среди украинцев они особо отметили Судакова и Мудрика, от которых было немало опасности, особенно во втором тайме.

Радек Шпринар из издания iSport.cz назвал свой материал: "Пять голов и драма до последней секунды. Гашек жив, а Шульц — непревзойденный". И этот заголовок прекрасно передает и само содержание материала. Как и все остальные авторы, журналист этого сайта отметил, насколько это было сложной победой: "Чехия пережила прогулку сквозь ад, но вышла победителем".

Кстати, это был очередной материал, который отдельно выделил количество и громкость украинских болельщиков на трибунах: "Украинские болельщики чувствуют себя здесь как дома и они явно преобладали чехов, зато болельщики хозяев насладились тремя голами и победой".

Издание České Noviny достаточно сухо назвали свой материал и написали: "Чехия одолела Украину в Лиге Наций". В самом материале они без восторга говорят о победе своей команды, которая стала первой за последние 4 матча: "Во втором тайме пришлось изрядно понервничать, именно тогда украинцы активизировались. Погасить этот пыл удалось только заработанным пенальти за игру рукой от Матвиенко. Казалось, что после этого вопрос точно закрыт, но и на это Украина нашла свой ответ, сначала Судаков сократил отставание в счете, а затем вся Чехия с нервами наблюдала за давлением на ворота Коваржа, но обошлось. Гашек спасается, пока что", — подытожили в издании.

Вот так увидели эту игру чешские журналисты. Без особых восторгов, если не учитывать комплименты в адрес Шульца, хладнокровно и честно. Они выиграли важный для себя матч, в отличие от команды Сергея Реброва. Тяжелый старт в Лиге Наций все же не перечеркивает наши амбиции и шансы на итоговый положительный результат. Будем смотреть дальше, а пока отмечаем, что мы ожидали большего.