Повторил Шевченко и Петракова, а еще добавил собственный рекорд: историческое достижение Реброва после Чехии

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
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О статистических параллелях
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Украина проиграла два матча подряд впервые с ноября 2020 года. Речь идет как об официальных, так и спаррингах. Тогда "сине-желтые" проиграли Польше (0:2), Германии (1:3), а еще получили техническое поражение от Швейцарии.
Также сборная не выиграла три официальных поединка подряд впервые с сентября 2021-го. Национальный коллектив 3 года назад в аналогичном промежутке расписал ничьи с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).
Если считать Лигу Наций началом отборочного раунда на большой турнир, то впервые в истории Украина начинает его с двух поражений. До этого худшее начало состоялось в Отборе на Евро-1996 - поражение со счетом 0:2 от Литвы и ничья 0:0 со Словенией. Также это худший старт сборной в Лиге наций. В сезонах 2018/19 и 2022/23 коллектив набрал 6 очков после двух матчей, в кампании 2020/21 – три, но тогда выступали в Дивизионе А.
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