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Спиваковский: Последние матчи сборной Реброва – сплошное несчастье. Судаков и Шапаренко как фигуры в тетрисе

Национальная сборная Украины

Журналист дал послематчевую оценку команде

Спиваковский: Последние матчи сборной Реброва – сплошное несчастье. Судаков и Шапаренко как фигуры в тетрисе

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Михаил Спиваковский прокомментировал поражение "сине-желтых".

“Ребров сделал ставку на тех, к кому не будет претензий по части профессионализма. "Одна из самых молодых сборных в Европе" резко прекратила ею быть.

Эта сборная включается в двух случаях: 1) когда пропускает первой; 2) когда идет на перерыв без победного счета – 0:0. Начало второго тайма – традиционно лучший отрезок почти любого матча. Даже Забарный на кураже исполняет Бекенбауэра”.

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“После этого матча Ребров снова должен рассмотреть в Зинченко игрока середины поля. Судаков и Шапаренко как две фигуры в тетрисе – они взаимоуничтожены.

Все поняли, в чем разница между Кабаевым и Мудриком? Владислав – хороший, скромный и очень усердный парень. Мудрик грызет орешки, но умеет создавать моменты из пустоты. Я уверяю: Миша был бы любимцем нации, если бы продолжал приезжать в сборную из "Шахтера".

Все три гола – ряд несчастий и бред сумасшедшего. Но проблема в том, что все последние матчи сборной Реброва – одно сплошное несчастье. Победила команда, чей тренер к игре висел на волоске. И его игроки отреагировали на позор в Тбилиси и защитили коуча своей игрой. Посмотрим, как поведет наша сборная”, – написал журналист в Telegram-канале.

Напомним, что команда выдала худший старт в Лиге наций.

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Национальная сборная Украины Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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