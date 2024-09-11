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Спиваковский: Последние матчи сборной Реброва – сплошное несчастье. Судаков и Шапаренко как фигуры в тетрисе
Журналист дал послематчевую оценку команде
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Михаил Спиваковский прокомментировал поражение "сине-желтых".
“Ребров сделал ставку на тех, к кому не будет претензий по части профессионализма. "Одна из самых молодых сборных в Европе" резко прекратила ею быть.
Эта сборная включается в двух случаях: 1) когда пропускает первой; 2) когда идет на перерыв без победного счета – 0:0. Начало второго тайма – традиционно лучший отрезок почти любого матча. Даже Забарный на кураже исполняет Бекенбауэра”.
“После этого матча Ребров снова должен рассмотреть в Зинченко игрока середины поля. Судаков и Шапаренко как две фигуры в тетрисе – они взаимоуничтожены.
Все поняли, в чем разница между Кабаевым и Мудриком? Владислав – хороший, скромный и очень усердный парень. Мудрик грызет орешки, но умеет создавать моменты из пустоты. Я уверяю: Миша был бы любимцем нации, если бы продолжал приезжать в сборную из "Шахтера".
Все три гола – ряд несчастий и бред сумасшедшего. Но проблема в том, что все последние матчи сборной Реброва – одно сплошное несчастье. Победила команда, чей тренер к игре висел на волоске. И его игроки отреагировали на позор в Тбилиси и защитили коуча своей игрой. Посмотрим, как поведет наша сборная”, – написал журналист в Telegram-канале.
Напомним, что команда выдала худший старт в Лиге наций.
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