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Национальная сборная Украины

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Автор дубля против Украины: Мы сказали себе, что будем бороться изо всех сил

Национальная сборная Украины

Одна сборная боролась

Автор дубля против Украины: Мы сказали себе, что будем бороться изо всех сил

Sport.cz

Новина українською

Во вторник сборная Украины уступила в Праге сборной Чехии в рамках второго тура группового турнира Лиги Наций со счетом 2:3. По окончании матча автор двух голов в ворота украинцев Павел Шульц дал интервью изданию Idnes.

"Дубль за сборную - лучшее, что может случиться в футбольной жизни, по крайней мере, для меня. Я очень рад. Это замечательно", - заявил он.

На вопрос, является ли победа над Украиной идеальной реакцией на поражение от Грузии со счетом 1:4 седьмого сентября, Шульц ответил: "Несомненно да. Мы сказали себе, что будем прежде всего бороться изо всех сил. Прежде всего тяжелая работа, а потом - игра с мячом. Я получил удар по боку, чувствовал боль почти при каждом движении, но я буду в порядке. Большой респект парням, игравшим весь матч. Они выигрывали одно единоборство за другим".

"Думаю, мы были явно лучшей командой на поле в первые 20 минут, затем Украина также включилась, что было логично после нашего гола".

На вопрос об украинских болельщиках, доминировавших на трибунах, автор дубля ответил: "Мне жаль, что люди покинули нас в этом матче. Я знал, что будет много украинцев, потому что они живут здесь, но я думал, что будет 50/50. Мне очень жаль, что люди покинули нас после одного короткого замыкания".

"Как вернуть наших болельщиков? Играть так, как мы играли сегодня против Украины. Отдать все силы и стараться. Мы можем проиграть, но должны оставить наши сердца на поле. К счастью, у нас были лишь три дня между матчами, и потому не было много времени думать о провале в Грузии и о давлении после него".

"Люди не верили в нас, списали нас. Много интернет-тренеров списали нас, но мы справились".

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Источник:
Idnes
Опубликовал: Леон Вургафт
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