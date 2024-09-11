Тренер Чехии Гашек: Нам пришлось надеть рабочие комбинезоны, вгрызться в землю и бороться

Во вторник сборная Украины уступила в Праге сборной Чехии в рамках второго тура группового турнира Лиги Наций со счетом 2:3. По окончании матча главный тренер победителей Иван Гашек дал интервью официальному сайту Футбольной Ассоциации Чехии.

"Мы сейчас не способны играть в красивый и приятный футбол, но боевитость и приверженность игроков заданию прямо проявились. Игра была тяжелой, я благодарю моих парней за их поведение, за борьбу до конца. Они продемонстрировали характер. Я рад, что мы произвели хорошее впечатление, хотя, разумеется, были недостатки. В концовке матча мы были вынуждены отойти глубоко в оборону, но поборолись и удержали победу".

"Мы знали, что матч в Грузии был плохим и, если бы не победили сегодня, критика была бы даже еще большей. На этот раз в плане боевитости, жертвенности и приверженности заданию игроки заслуживают большую благодарность. Они оставили все на поле. Возможно, мы думали, что будем играть в хорошо сшитом костюме, но нам пришлось надеть рабочие комбинезоны, вгрызться в землю и бороться, компенсируя этим проблемы с игрой".

"Все может измениться в любое время, даже если ты побеждаешь. Я по-настоящему привык во время моей работы в арабском мире, что ты обязан побеждать в каждом матче. И если не побеждаешь, должен отвечать, и это может быть концом для тебя. Я научился жить с этим".