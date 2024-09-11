Ванат: Мне кажется, что не могут на таком уровне быть такие пенальти

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал поражение от Чехии (2:3) во 2-м туре Лиги наций.

– Тебя признали "Львом матча", у тебя был еще один отличный момент. Как оцениваешь свою игру и игру команды?

– Не знаю, наверное, если не выиграли, то положительно нельзя оценивать эту игру. Но мне кажется, что во 2-м тайме мы больше владели игровой инициативой, и такие пенальти, которые назначают – мне кажется, что не могут на таком уровне быть такие пенальти.

– Я согласен, что пенальти левый. Только что говорил Зинченко, что во 2-м тайме мы играли лучше. Но почему нам не удается так играть с первой минуты?

– Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.

– А ты согласен, что первые таймы мы, в принципе, не играем на том уровне, на котором играем 2-й тайм?

– Может, так кажется, может, так и есть. И, как я сказал раньше, я не могу ответить на этот вопрос.

– Удивила ли тебя Чехия? Потому что если посмотреть особенно на последние минуты матча – в принципе, они там едва отбивались, и не сказать, что они показали какой-то действительно яркий или хороший футбол.

– Чехия Чехией. Мы даже за молодежную сборную когда играли, они пропагандируют такой футбол, что бьют вперед, цепляются и создают моменты. И это их стиль. Спасибо им за игру, была хорошая игра.

– Вопрос по атмосфере. Сегодня Чехия играла дома, однако трибуны скандировали: "Украина! Украина!" и впечатление было, будто Украина дома. Как тебе сегодня атмосфера?

– Да, хочется поблагодарить болельщиков. Они сегодня создали атмосферу. Спасибо им, – сказал Ванат в эфире MEGOGO.

