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Автор дубля в ворота сборной Украины: Матч сложился для меня хорошо

Национальная сборная Украины

Хавбек сборной Чехии прокомментировал победу над украинской командой

Автор дубля в ворота сборной Украины: Матч сложился для меня хорошо

Фото: fotbal.cz

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Полузащитник сборной Чехии Павел Шульц поделился мыслями после победы над Украиной (3:2) в матче 2-го тура Лиги наций, в котором он оформил дубль.

"Я очень рад, что нам удалось взять три очка после короткого замыкания в Грузии (1:4 – прим.). Я очень рад, что принял в этом участие.

Второй гол дался мне нелегко, потому что я думал, что мяч отскочит ко мне, но мой партнер по команде все еще избегал меня, но потом я отлично забил.

Быть вызванным в сборную – это действительно самое большое, чего можно достичь. Я очень рад, что получил шанс, а матч сложился для меня хорошо. Поэтому ощущения просто потрясающие", - сказал Шульц.

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Источник:
Федерація футболу Чехії
Опубликовал: Алина Ерофеева
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