Белик: Наша сборная всегда первый матч проводила хорошо. Сейчас нам и стартовые поединки не удаются

Наставник "Шахтера" U-19 Алексей Белик рассказал о роли опытных футболистов в команде и статусе фаворитов, который портит мотивацию.

“У нас все повторяется. Помню, когда главным тренером сборной Украины был Шевченко, наша сборная всегда первый матч проводила хорошо, а вот второй матч уже не удавался. Сейчас нам и стартовые поединки не удаются – что на Евро, что в Лиге наций. Искать причину этого нужно в работе. Понятно, что Реброву непросто – он видит ребят раз в полтора-два месяца".

"Скажу об игре с Албанией. Многие считали нашу сборную фаворитом в противостоянии с албанцами. А мы видим дежа-вю матча с Румынией. С этим я сталкиваюсь и в "Шахтере". Когда мои подопечные понимают, что они являются фаворитами, чувствуют свое преимущество, они могут подумать, что мы забьем гол или на 40-й минуте, или на 60-й. А нужно играть агрессивно с первой минуты игры. Важен прессинг на чужой половине поля, агрессия. Нужно заставить соперника подумать, что у него нет шанса на успех.

Опытные футболисты нужны как на поле, так и в раздевалке. Но у нас сейчас их действительно много. Для любого тренера болезненна смена поколений, не вызывать опытных ребят трудно. Все равно Ребров к этому придет. Сейчас наш главный тренер ответит на этот вопрос. Однако опытный футболист должен помогать команде на поле, а в таком количестве в раздевалке они не нужны”, – сообщил тренер.