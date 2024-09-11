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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Заховайло: Сборную Украины не узнать, ее будто подменили

Национальная сборная Украины

Эксперт прокомментировал поражение сине-желтых от Чехии

Заховайло: Сборную Украины не узнать, ее будто подменили

Фото: УАФ/ Автор - Віталій Клюєв

Новина українською

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими мыслями по поводу поражения сборной Украины от Чехии (2:3) в матче 2-го тура Лиги наций.

"Такой поддержки болельщиков я ещё не видел в своей жизни, у команды которая играет на выезде. На стадионе было слышно только украинскую речь. Констатирую факт, Это сборной не помогло. Два матча сборной в Праге, в течение недели, помогло мне разобраться что к чему.

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Сборную Украины не узнать, её как будто подменили. Качественные игроки есть. Вот только команды нет. У меня сложилось впечатление что, игроки видят друг друга в первые. Команда разбалансирована. Я не заметил, чтобы у игроков не было мотивации и желания. Все старались, Только из этого получилось два поражения.

Я разговаривал с чешскими специалистами. Никто не верил в победу сборной Чехии. У нас получилось удивить хозяев поля. Саму игру даже не хочется разбирать. Бред какой-то. Многие кричат Реброва в отставку. Поможет ли это? В этом я не совсем уверен. То что команду нужно взбодрить, вот это факт. Всем добра. Настроения нет. Слава Украине", - написал Заховайло.

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Украина Чехия Вячеслав Заховайло
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
11.09.2024 в 09:55
Не понимаю почему журналисты, эксперты боятся критиковать Реброва, во всем винят игроков, но не тренера. В Чехии и других странах, если команда не показывает результат, сразу отправляют в отставку тренера, не церемонятся.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
11.09.2024 в 09:55
Не понимаю почему журналисты, эксперты боятся критиковать Реброва, во всем винят игроков, но не тренера. В Чехии и других странах, если команда не показывает результат, сразу отправляют в отставку тренера, не церемонятся.
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0
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andy1973 (Рівне)
11.09.2024 в 09:53
керувати збірною не те що керувати клубом. Це не спеціалізація Реброва. Фарт не вічний і ось результат.
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