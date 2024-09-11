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Заховайло: Сборную Украины не узнать, ее будто подменили
Эксперт прокомментировал поражение сине-желтых от Чехии
Фото: УАФ/ Автор - Віталій Клюєв
Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими мыслями по поводу поражения сборной Украины от Чехии (2:3) в матче 2-го тура Лиги наций.
"Такой поддержки болельщиков я ещё не видел в своей жизни, у команды которая играет на выезде. На стадионе было слышно только украинскую речь. Констатирую факт, Это сборной не помогло. Два матча сборной в Праге, в течение недели, помогло мне разобраться что к чему.Читайте также"Чехи не выделялись точностью, но украинцы были еще хуже". Чехия – Украина. Обзор послематчевой чешской прессы
Сборную Украины не узнать, её как будто подменили. Качественные игроки есть. Вот только команды нет. У меня сложилось впечатление что, игроки видят друг друга в первые. Команда разбалансирована. Я не заметил, чтобы у игроков не было мотивации и желания. Все старались, Только из этого получилось два поражения.
Я разговаривал с чешскими специалистами. Никто не верил в победу сборной Чехии. У нас получилось удивить хозяев поля. Саму игру даже не хочется разбирать. Бред какой-то. Многие кричат Реброва в отставку. Поможет ли это? В этом я не совсем уверен. То что команду нужно взбодрить, вот это факт. Всем добра. Настроения нет. Слава Украине", - написал Заховайло.
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