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Степаненко - о пенальти в ворота Украины: У нас как шотландцы судят...
Хавбек сборной высказался после поражения от Чехии в Лиге наций
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями относительно справедливости пенальти в ворота сине-желтых в матче 2-го тура Лиги наций против Чехии (2:3).
"Там ВАР, и такой момент… Как по мне, это не пенальти. Я говорю: у нас как шотландцы судят… Помню, мы играли со словаками, Пятов гол забил, он (судья – прим.) фол свистнул.
И сейчас. Такой момент: мяч летит, там борьба, мяч попадает в плечо, может, где-то в предплечье немного. Он не повлиял ни на какой момент", - считает Степаненко.
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