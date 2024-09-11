Степаненко - о пенальти в ворота Украины: У нас как шотландцы судят...

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями относительно справедливости пенальти в ворота сине-желтых в матче 2-го тура Лиги наций против Чехии (2:3).

"Там ВАР, и такой момент… Как по мне, это не пенальти. Я говорю: у нас как шотландцы судят… Помню, мы играли со словаками, Пятов гол забил, он (судья – прим.) фол свистнул.

И сейчас. Такой момент: мяч летит, там борьба, мяч попадает в плечо, может, где-то в предплечье немного. Он не повлиял ни на какой момент", - считает Степаненко.