Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Ребров должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусора
Есть такое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич дал оценку выступлениям национальной команды в сентябрьских матчах Лиги наций УЕФА.
– Какова ваша общая реакция на матч, какие мнения и впечатления?
– Играли лучше, чем с Албанией – это однозначно. Грубые ошибки в обороне, но команда выглядела лучше.
– Но это было во втором тайме, потому что первый – снова неудачный. И это уже тенденция. В чем здесь может быть проблема?
– Не знаю, мне трудно сказать, это нужно быть там – смотреть какой тренировочный процесс.
– У вас в карьере бывали подобные случаи? Если да, в чем тогда был корень проблем?
– Были всякие случаи, да, это тренерская работа. Как правило, наоборот – хорошо играют первый тайм, а затем могут подсаживаться, если команда физически не готова.
– Многие считают, что это проблема Сергея Реброва – и уже пошло много разговоров об отставке со стороны болельщиков и журналистов.
– Понятно. "Кто виноват?". Тренер. Выигрывает команда – проигрывает тренер. Да, есть и будет.
– Как вы считаете, это уже точка, с которой нет пути назад для исправления ситуации, нужно ли Реброву еще время?
– Мое мнение, что он, наверное, должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусор.
– В чем главная проблема этой сборной?
– Оборона, потому что так легко давать забивать...
– Командные действия или индивидуально отдельные игроки?
– Да это ко всем, не только защитникам. Командная игра. Защита – одна из самых главных. Если команда любит играть только с мячом, ничего хорошего не будет.
Пример – Испания. Да, они много контролируют, но только они потеряли мяч – сразу возвращают. У нас, к сожалению, такого нет, – сказал Маркевич.
Популярное сейчас
- Украина проиграла Чехии, молодежка пробилась на Евро, проблемы Довбика продолжаются. Главные новости за 10 сентября
- Отрицательное лидерство в группе. Чехия – Украина 3:2. Видео голов и обзор матча
- "Подождите немного". Ребров ответил, уйдет ли он в отставку после матча с Чехией
- Украина – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Комментарии 4