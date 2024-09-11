Маркевич: Ребров должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусора

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич дал оценку выступлениям национальной команды в сентябрьских матчах Лиги наций УЕФА.

– Какова ваша общая реакция на матч, какие мнения и впечатления?

– Играли лучше, чем с Албанией – это однозначно. Грубые ошибки в обороне, но команда выглядела лучше.

– Но это было во втором тайме, потому что первый – снова неудачный. И это уже тенденция. В чем здесь может быть проблема?

– Не знаю, мне трудно сказать, это нужно быть там – смотреть какой тренировочный процесс.

– У вас в карьере бывали подобные случаи? Если да, в чем тогда был корень проблем?

– Были всякие случаи, да, это тренерская работа. Как правило, наоборот – хорошо играют первый тайм, а затем могут подсаживаться, если команда физически не готова.

– Многие считают, что это проблема Сергея Реброва – и уже пошло много разговоров об отставке со стороны болельщиков и журналистов.

– Понятно. "Кто виноват?". Тренер. Выигрывает команда – проигрывает тренер. Да, есть и будет.

– Как вы считаете, это уже точка, с которой нет пути назад для исправления ситуации, нужно ли Реброву еще время?

– Мое мнение, что он, наверное, должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусор.

– В чем главная проблема этой сборной?

– Оборона, потому что так легко давать забивать...

– Командные действия или индивидуально отдельные игроки?

– Да это ко всем, не только защитникам. Командная игра. Защита – одна из самых главных. Если команда любит играть только с мячом, ничего хорошего не будет.

Пример – Испания. Да, они много контролируют, но только они потеряли мяч – сразу возвращают. У нас, к сожалению, такого нет, – сказал Маркевич.