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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Маркевич: Ребров должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусора

Национальная сборная Украины

Есть такое мнение

Маркевич: Ребров должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусора

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич дал оценку выступлениям национальной команды в сентябрьских матчах Лиги наций УЕФА.

– Какова ваша общая реакция на матч, какие мнения и впечатления?

– Играли лучше, чем с Албанией – это однозначно. Грубые ошибки в обороне, но команда выглядела лучше.

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– Но это было во втором тайме, потому что первый – снова неудачный. И это уже тенденция. В чем здесь может быть проблема?

– Не знаю, мне трудно сказать, это нужно быть там – смотреть какой тренировочный процесс.

– У вас в карьере бывали подобные случаи? Если да, в чем тогда был корень проблем?

– Были всякие случаи, да, это тренерская работа. Как правило, наоборот – хорошо играют первый тайм, а затем могут подсаживаться, если команда физически не готова.

– Многие считают, что это проблема Сергея Реброва – и уже пошло много разговоров об отставке со стороны болельщиков и журналистов.

– Понятно. "Кто виноват?". Тренер. Выигрывает команда – проигрывает тренер. Да, есть и будет.

– Как вы считаете, это уже точка, с которой нет пути назад для исправления ситуации, нужно ли Реброву еще время?

– Мое мнение, что он, наверное, должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусор.

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– В чем главная проблема этой сборной?

– Оборона, потому что так легко давать забивать...

– Командные действия или индивидуально отдельные игроки?

– Да это ко всем, не только защитникам. Командная игра. Защита – одна из самых главных. Если команда любит играть только с мячом, ничего хорошего не будет.

Пример – Испания. Да, они много контролируют, но только они потеряли мяч – сразу возвращают. У нас, к сожалению, такого нет, – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Украина
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
11.09.2024 в 13:01
"Багато, скажемо так, біосміття"
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Комментарии 4
Джим Слэйд (Харьков)
11.09.2024 в 13:01
"Багато, скажемо так, біосміття"
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0
1
Зритель (Харьков)
11.09.2024 в 12:57
Все вірно сказав. Не вміють грати без м'яча, багато помиляються. Ця тенденція, ще коли прийшов Шевченко, почалася. 100% провина тренерського штабу. В футболі хто більше помиляється, той і програє.
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0
1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
11.09.2024 в 12:45
тобі закрити рот експерд бестолковий
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1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
11.09.2024 в 12:34
Сміття, плакса - сам Ребров!
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0
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