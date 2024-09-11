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Как кормили – так и выросло. Нынешняя стыдоба сборной Украины - следствие отсутствия ответственности за провал на Евро-2024
Сергей Ребров – в главной роли этой трагикомедии
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
А что, неясно было во время и сразу после Евро-2024, что происходит? Так это была не случайность, а системный провал. Люди или просто не готовились к соперникам, или делали это так, что подготовка не давала плодов. Первый вариант – это саботаж, халтура, пофигизм. Второй – некомпетентность. Что одно, что второе – приговор для тренерского штаба национальной сборной.
Ребров перенаправляет теперь к пресс-конференции после Евро-2024. Мол, два часа потратили. С кумом лясы точили? Потому что публично так никто и не объяснил, почему Украина отвратно защищается при стандартах, почему на Евро-2024 играла без нормального левого защитника, почему форварды отрезаны от защиты, почему ударов нет, почему Мудрик носится как всадник без головы и тому подобное. Да вопросов – море. А ответов – кот наплакал.
И это продолжается уже в течение полугодия независимо от турнира, имен соперников, дат календаря. Такое впечатление, что команда просто не готовится к матчам, а на второй тайм выходит накачанной психологически так, как губы ботоксом у проститутки. Но ведь это методы работы Блохина. А нам "заливали" о высоких материях...
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власть должность, или просто допускай разрушительную бездеятельность – "я никому ничего не должен" (с). В духе настоящего времени, не так ли? На самом деле, должны, но изо дня в день разжевывать о футболе как о социальном (а, значит, связанном с обществом) явлении – себя не уважать.
Апофеоз этой трагикомедии – ироничный (или, правильнее сказать, ехидный) смешок тренера в ответ на вопрос об отставке. Но, в конце концов, чему удивляться – как кормили, так и выросло. Ну, вспомните дни после румынского позора... "Поддерживаю сборную" звучало не только с диванов, но и со страниц блогеров-миллионников, претендующих (или, точнее, из которых лепят) на статус лидеров общественного мнения. Доподдерживались? Поддерживайте дальше.
Умные люди не зря придумали поговорку о том, что Бог палкой бить не приходит. Но ответственность рано или поздно наступает. Нынешняя стыдоба – это частичка ответственности тренера, чья репутация пачкается жирным пятном. А нынешнее разочарование результатом – это ответственность тех, кто продолжал говорить о поддержке сборной и тренерского штаба после вопиющих ошибок на Евро-2024. Проблема только в том, что кульминация процесса еще не достигнута.
Ребров не уходит – и на горизонте светит Дивизион С, мучения во время квалификации к чемпионату мира 2026, хамовитая манера общения с журналистами и так далее. Подумать только, мы докатились до отмазок уровня "я с игроками встречался, если не брать ЕВРО, максимум в течение 3 недель. Это очень тяжело". Воистину, достойное объяснение неудач. Это все равно, что пловец объяснял бы свою медлительность тем, что бассейн мокрый.
В Таблице коэффициентов Украине осталось опуститься на две позиции, чтобы наш чемпион стартовал в еврокубках на одном квалификационном уровне с чемпионами Гибралтара, Андорры и Сан-Марино. А сборной осталось проиграть еще несколько матчей, чтобы быть в компании Косова, Фарерских островов, беларуси, Кипра и тому подобное. Ну, хоть здесь гармония. Или, точнее – синхронность.
Чем богаты...
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