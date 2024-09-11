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Судейский эксперт: Рука Матвиенко была не в естественном положении, выше плеча и увеличила объем тела. Это пенальти

Национальная сборная Украины
Обновлено

Мирослав Ступар оценил работу арбитра в матче Чехия - Украина

Судейский эксперт: Рука Матвиенко была не в естественном положении, выше плеча и увеличила объем тела. Это пенальти

Фото - Чеська асоціація футболу

Новина українською

Много вопрос возникло после назначения пенальти за игру рукой Матвиенко в проигранном матче сборной Украины против Чехии (2:3). Этот одиннадцатиметровый удар, по сути, решил долю матча. Решение шотландского арбитра Джо Битона, принятое после подсказки ВАР, прокомментировал бывший арбитр ФИФА и эксперт UA-Футбол по судейским вопросам Мирослав Ступар.

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- Мирослав Иванович, что скажете по пенальти в ворота сборной Украины?

- Рука была не в естественном положении, она оказалась поднятой выше плеча и увеличила объем тела. Все думали, что ВАР обратил внимание на другой эпизод, где Мудрик ударил выходящего из штрафной соперника ногой по бедру. В целом арбитр своей работой понравился, давал играть, чувствуется, что футбол он понимает. Полагаю, назначение 11-метрового удара – решение правильное.

- Но если возвратиться ко второму моменту, похоже, нарушение было в штрафной, тогда там – пенальти.

- Да, контакт был, и этот эпизод также рассматривал бы ВАР.

- А если бы ВАР в первом тайме обратил внимание на умышленный удар локтем в живот соперника со стороны Ваната, то…

- Можно сказать в этом эпизоде отнеслись к нам лояльно, не обратив на этот момент внимание.

Напомним, что Украина проигарал два с двух матчей на старте Лиги наций 2024/25.

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Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Источник:
Сергій Шебек, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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mykolazap (Запорожье)
11.09.2024 в 14:41
Коліна всім мозги засрав своїм "увєлічєниєм обєма тєла". Пеналь явно лівий, суддя до цього не ставив штрафні за більш суттєві порушення, мабуть його помічники від цього втомились і хоч щось захотіли свиснути. М'яч потрапив в плече/верхню частину руки після гри головою нападника, Матвієнко руку спеціально не піднімав, притримував нападника, який вистрибував. При пробиванні пенальті декілька гравців Чехії вбігли в штрафну площу, що є порушенням. Що казати, вже нічого не змінити. Треба було своє забивати. Зіграли на своєму рівні, просто рівень зараз не високий, не треба з них збірну Бразилії робити. Наші ж хотіли виграти, було видно, особливо в кінці 2 тайму, але не змогли, тому що такий рівень гравців.
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Комментарии 1
mykolazap (Запорожье)
11.09.2024 в 14:41
Коліна всім мозги засрав своїм "увєлічєниєм обєма тєла". Пеналь явно лівий, суддя до цього не ставив штрафні за більш суттєві порушення, мабуть його помічники від цього втомились і хоч щось захотіли свиснути. М'яч потрапив в плече/верхню частину руки після гри головою нападника, Матвієнко руку спеціально не піднімав, притримував нападника, який вистрибував. При пробиванні пенальті декілька гравців Чехії вбігли в штрафну площу, що є порушенням. Що казати, вже нічого не змінити. Треба було своє забивати. Зіграли на своєму рівні, просто рівень зараз не високий, не треба з них збірну Бразилії робити. Наші ж хотіли виграти, було видно, особливо в кінці 2 тайму, але не змогли, тому що такий рівень гравців.
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