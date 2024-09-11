Судейский эксперт: Рука Матвиенко была не в естественном положении, выше плеча и увеличила объем тела. Это пенальти

Много вопрос возникло после назначения пенальти за игру рукой Матвиенко в проигранном матче сборной Украины против Чехии (2:3). Этот одиннадцатиметровый удар, по сути, решил долю матча. Решение шотландского арбитра Джо Битона, принятое после подсказки ВАР, прокомментировал бывший арбитр ФИФА и эксперт UA-Футбол по судейским вопросам Мирослав Ступар.

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- Мирослав Иванович, что скажете по пенальти в ворота сборной Украины?

- Рука была не в естественном положении, она оказалась поднятой выше плеча и увеличила объем тела. Все думали, что ВАР обратил внимание на другой эпизод, где Мудрик ударил выходящего из штрафной соперника ногой по бедру. В целом арбитр своей работой понравился, давал играть, чувствуется, что футбол он понимает. Полагаю, назначение 11-метрового удара – решение правильное.

- Но если возвратиться ко второму моменту, похоже, нарушение было в штрафной, тогда там – пенальти.

- Да, контакт был, и этот эпизод также рассматривал бы ВАР.

- А если бы ВАР в первом тайме обратил внимание на умышленный удар локтем в живот соперника со стороны Ваната, то…

- Можно сказать в этом эпизоде отнеслись к нам лояльно, не обратив на этот момент внимание.

Напомним, что Украина проигарал два с двух матчей на старте Лиги наций 2024/25.