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Судейский эксперт: Рука Матвиенко была не в естественном положении, выше плеча и увеличила объем тела. Это пенальти
Мирослав Ступар оценил работу арбитра в матче Чехия - Украина
Фото - Чеська асоціація футболу
Много вопрос возникло после назначения пенальти за игру рукой Матвиенко в проигранном матче сборной Украины против Чехии (2:3). Этот одиннадцатиметровый удар, по сути, решил долю матча. Решение шотландского арбитра Джо Битона, принятое после подсказки ВАР, прокомментировал бывший арбитр ФИФА и эксперт UA-Футбол по судейским вопросам Мирослав Ступар.
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- Мирослав Иванович, что скажете по пенальти в ворота сборной Украины?
- Рука была не в естественном положении, она оказалась поднятой выше плеча и увеличила объем тела. Все думали, что ВАР обратил внимание на другой эпизод, где Мудрик ударил выходящего из штрафной соперника ногой по бедру. В целом арбитр своей работой понравился, давал играть, чувствуется, что футбол он понимает. Полагаю, назначение 11-метрового удара – решение правильное.
- Но если возвратиться ко второму моменту, похоже, нарушение было в штрафной, тогда там – пенальти.
- Да, контакт был, и этот эпизод также рассматривал бы ВАР.
- А если бы ВАР в первом тайме обратил внимание на умышленный удар локтем в живот соперника со стороны Ваната, то…
- Можно сказать в этом эпизоде отнеслись к нам лояльно, не обратив на этот момент внимание.
Напомним, что Украина проигарал два с двух матчей на старте Лиги наций 2024/25.
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