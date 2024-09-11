Илья Близнюк: Украину считали фаворитом группы, а мы пока аутсайдеры

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал матч между Чехией и Украиной, закончившейся поражением команды Сергея Реброва 2:3.

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- Почему сборная не может играть два тайма ровно? Опять, как и в предыдущих матчах, первый тайм – блекло, а после перерыва качество игры улутшается.

- Отметил бы несколько причин. Нельзя сказать, что не было мотивации на данный поединок, после проигрыша албанцам. Но есть нюансы. Что бросилось в глаза – нет четкой структуры игры, футболисты особенно в первом тайме не знали, что делать, когда было высокое давление со стороны чехов. Хотели выходить из обороны за счет паса от своего вратаря, но для этого нужно четкое исполнение и качество технических навыков, чтобы преодолеть первую треть поля. И тут были проблемы. Пока мы не можем этого делать. Проще было бы, если бы вратарь вводил мяч в игру ударом от ворот. Видно, что выводы не сделаны. Это дает уверенность сопернику. А сборная, в очередной раз забив мяч, немного воспряла, но затем опять были сбавлены обороты. Нет этого стержня, который бы переломил неудачный ход поединка, нет структуры, наблюдаем хаотичные движения игроков не по своим позициям, особенно нет четкой игры без мяча.

- Сборная Чехии в первом тайме предложила силовой футбол, и мы оказались не готовы к такому давлению.

- Наши игроки проигрывали много единоборств, уступали в стыках. Футбол состоит в том, кто больше выиграл единоборств, микродуелей, тот имеет преимущество на определенном участке поля. И это воплощается в забитые мячи. Также проигрывали борьбу в подборах, особенно перед штрафной. Как забили нам второй мяч? Большое количество игроков оказались глубоко в штрафной, последовал вынос, Ярмоленко не успел на перехват мяча, Шульц подхватил и вторым касанием забил. С этих микродуелей сложился результат матча не в нашу пользу. В первом случае Шапаренко ошибся в приеме, и сразу нас наказали. Индивидуальные и коллективные ошибки отражают счет на табло. К сожалению, пока результата нет.

- Даже вратарь чехов, когда получал мяч, длинными передачами через полузащиту доставлял его в зону нападающих, где опять же навязывалась борьба по принципу канадского хоккея. И габаритные хозяева доминировали в этом компоненте.

- Таким образом, они хотели обезопасить свои ворота, проще говоря, упростили игру. А впереди сделали ставку на давление и прессинг, что и сработало. Во втором тайме хозяева сбросили обороты, и дали нам возможность перейти в атакующий футбол. Да, второй тайм сборная Украины провела качественние, но не хватило где-то везения, а где-то мастерства.

- Несмотря на поражение, кого можно выделить в нашей сборной?

- Кто порадовал, так это Судаков. Своим желанием, заряженностью на игру, забил гол и еще мог отличится. В те 20 минут, что вышел на замену, был очень полезен.

- После поражения от Албании, в составе произошли изменения. На игру против Чехии вышло новых шесть игроков. Пошло ли это на пользу?

- Если нет результата, как оно могло пойти на пользу?! Да, главный тренер хотел изменений в игре, но не сложилось. Нужно было против силовых чехов ставить более цепких игроков, которые умеют разрушать игру соперника. Умение играть без мяча – это тоже искусство.

- Если пропустили три мяча, значит, опять проблемная линия защиты?

- Я еще в начале сказал, проблема в игре. Пропускают все и забивают все, хромает командная работа.

- После двух поражений какие перспективы у нашей сборной?

- Следующая игра с Грузией, сродни финальной. У нас нет стабильности игры, состава. Очень много идет ротации, перестановок, которые пока не дают результата. Если нужно решать турнирные цели, то должен быть сформирован костяк из 15-16 футболистов, которые будут выходить на поле и выгрызать результат. Есть фамилии, а вот слаженной команды, увы, нет. Кто мог предположить, что мы проиграем два подряд стартовых матча. Нас считали фаворитом группы, а мы пока аутсайдеры. Через месяц увидим, будут ли изменения.