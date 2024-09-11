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Национальная сборная Украины

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"Дайте мне гарантию". Экс-игрок сборной Украины прокомментировал идею отставки Реброва

Национальная сборная Украины

Юрий Вирт встал на защиту Сергея Станиславовича

"Дайте мне гарантию". Экс-игрок сборной Украины прокомментировал идею отставки Реброва

uaf.ua

Новина українською

Экс-вратарь сборной Украины Юрий Вирт считает, что не стоит отправлять в отставку главного тренера национальной команды Сергея Реброва после неудачи в двух матчах Лиги наций.

- Думаю, что анализ должен быть - постараться изменить игру в плане того, чтобы начинать агрессивно действовать с первых минут против таких команд. Мы по именам не уступаем Албании, Чехии или Грузии. Просто хотелось бы видеть сборную, настроенную на игру с первых минут.

Вот если будет так начинать агрессивно действовать, когда переводит мяч на половину поля соперника и там будет закрывать его, тогда увидите перемены. Есть месяц времени – тренерский штаб во главе с Ребровым проанализирует, и мы увидим в первую очередь другой результат и более агрессивную игру.

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– Сейчас многие среди болельщиков и журналистов говорят об отставке, но по вашей риторике понятно, что вы все же выступаете за то, что Реброву еще нужно время?

– Конечно, не можем менять тренеров после двух поражений. Есть четкая задача перед Ребровым – попасть на ЧМ-2026. Думаю, все только начинается – у нас есть два турнира.

Дайте мне гарантию, что завтра придет другой тренер вместо Реброва – и команда все выиграет. Это только начало нового двухлетнего цикла. Вообще не нужно сейчас об этом говорить. Сегодня есть кризис результата. Уверен, что команда сможет выйти из сложившейся ситуации. Самое главное – вместе с результатом еще показывать такой агрессивный футбол, – сказал Вирт.

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Сергей Ребров Украина Юрий Вирт
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Весела Дача (Кривий Ріг)
11.09.2024 в 14:44
Фізрук фізрука
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Комментарии 2
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.09.2024 в 14:44
Фізрук фізрука
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Kondor (Веселе)
11.09.2024 в 14:40
Я думаю,що тут,як і в коментарі Маркевича переважаєКорпоративна етика
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