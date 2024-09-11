Коса на камне с помощью Фортуны. Акценты зрителя на игре Украины с Чехией

Зачем и для кого это пишу? Ведь нынче пытаться высказаться об игре сборной - дело напрочь неблагодарное. Если ты ее не критикуешь и не требуешь отставки тренера, то твое мнение неправильное, ибо не популярно в народе. Там уже все решено и подписано - в “подвальных” помещениях сайта.

Символичный диалог в комментариях после отчета о матче: “З такими вболівальниками як тут, і ворогів не треба. Надіюся що це тролі, тому що інакше це діагноз!” - “Вболівальники на стадіоні. Тут аналізують гру”. Лично я, хоть и не со стадиона, но без анализов. И так уже в этой лаборатории амбре - будь здоров!

А вообще, хотелось бы туда, на стадион. Потому что там люди искренне болели за свою команду. И сильно подозреваю, что вряд ли свистели и улюлюкали по окончании поединка. Потому что, в отличие от игры с Албанией, за эту команду болеть хотелось. Она опять проиграла, но это уже была принципиально другая история.

Давайте сразу договоримся: автор не нанимался в адвокаты к Реброву. Пожалуй, он даже не против смены тренера - может быть, тогда слепые прозреют, как знать? Словом, личность тренера меня сейчас не интересует. Я всего лишь хочу возразить некоторым тезисам, что называется, справедливости ради. Не называя белое черным.

В отличие от прошлого раза, нам достался соперник еще более униженный и оскорбленный, да еще и на своем поле. И украинская коса нашла-таки на чешский камень. Причем значительную роль, если не определяющую, сыграло элементарное везение. Но об этом почему-то предпочитают умалчивать. В тренде - гнобить своих.

Наш стартовый состав был изменен более чем наполовину. И поначалу, хоть другой настрой команды мне был виден невооруженным глазом, сюда просился заголовок: “От замены слагаемых сумма не меняется”. Но уж больно разнился этот матч с предыдущим. Чего потрясающим образом умудрились не заметить многие из нас.

Игра была не менее зрелищной, чем с албанцами. Существенная разница - большинство голевых моментов в ней создали как раз мы. И, по-хорошему, должны были выигрывать - где-нибудь 2:1. Но получилось, что до последнего отыгрывались. Плюс Фортуна была на стороне хозяев поля.

Конкретнее? О перекладине от Забарного нам позволил забыть гол Ваната уже две минуты спустя. Но вот промах того же Ваната из убойной позиции на 64-й минуте, при счете 1:2 - это ведь не только повод для убийственной критики форварда, это еще и невероятное везение соперника.

И, безусловно, пенальти на 80-й. Да ставят такие “точки” нынче, к сожалению, ставят аж бегом. Но кто скажет, что Матвиенко намеренно сыграл рукой, в которую мяч отскочил от головы соперника с близкого расстояния, тот, мабуть, не сповна розуму. Аттракцион неслыханной щедрости Фортуны достиг своего апофеоза.

Так что бороться пришлось еще и с ней. При этом разрыв в счете сократился уже через четыре минуты, а в дальнейшем Коварж дважды именно что спасал Чехию от гола. Последним мог увести нас от поражения Судаков на 4-й компенсированной. Их с Цыганковым выход однозначно усилил атаку - имеющие глаза увидели.

Но вот читаю: “Немножко лучше концовка чем с албанцами, но как такового финального штурма не получилось”. А что же это тогда было, если не штурм? И да, для сравнения с Албанией - там последним нашим шансом стал дальний выстрел Бражко на 63-й минуте. Ну совсем капельку лучше. Не, не видите разницы?

Из матча в матч повторяют полюбившееся слово “безыдейность”. Вы уж простите за мой албанский, но плевать мне на идеи - я за любой кипиш у чужих ворот. Именно это нравится в футболе людям прежде всего, не так? Вам сказать, сколько раз Украина могла вчера забить? Семь, без преувеличения. И это больше стандартной нормы.

Не верите? Поехали! 35-я минута - перекладина Забарного, 37-я - гол Ваната, 64-я - промах Ваната, 72-я - промах Мудрика, 84-я - гол Судакова, 86-я - сэйв Коваржа после удара Пихаленка, 90+4-я - сэйв Коваржа после удара Судакова. Мало?

Реализация - дама капризная, дается не всем и не всегда. Ругайте за недостаток мастерства (хотя тут, по-моему, кроме Ваната, и ругать некого), ту же Фортуну, восхищайтесь чешским вратарем - но какая, на фиг, безыдейность, если нередко самым идейным такое удается четыре-пять раз максимум? Какие, к черту, еще идеи?

Друг тоже заразился этим вирусом. Пишет из Польши: “Ничего нет, ни мысли, только за счёт иногда индивидуалки…” Уточню: все семь вышеперечисленных ударов случились после передач. Или все комбинации обязаны быть многоходовыми - типа глубокомысленной идеи?

Апатичность??? Дай вам Бог такую апатию на старости лет, и все женщины будут ваши. Кстати, о женщинах. Тут кто-то возмущался, что иногда пишу о реакции жены на футбол - так это, батенька, сексизм. Ай-я-яй! Увы, наша верная болельщица как удалилась еще после первого гола от албанцев, так и просила не будить.

Ну хоть к Реброву у нее претензий нет, но сам факт красноречив. Это, если хотите, срез мнений. Читай: отношение к национальной сборной со стороны рядового обывателя, который всегда составляет большинство в болельщицкой массе. Увы, нам сегодня любое очечко за счастье, любой гол. Хоть разум и отказывается в это верить.

“Резонно заметив, что все это странно, решила команда сменить капитана”. Была такая песня у Макаревича (к нему-то, надеюсь, нет вопросов - все кошерно?). Не буду пересказывать весь сюжет, но, на самом деле, проблема там оказалась в отсутствии паруса. В нашем случае, я так думаю, в психологии. Даешь Блохина с “камон плей”?

В обороне действительно все печально. Но повод ли это, как уже слышится то там, то сям, для возвращения к унылому прошлому - скромному обаянию прагматизма? В том-то и беда нашего футбольного менталитета, что согласны были весь матч терпеть, лишь бы ковырнуть заветные три очка. И не дай Бог нам вперед в прошлое!

И, наверное, уже пора завязывать с этими львами матча, бо цирк, ей-богу. Смотрите: лучший с Чехией - Ванат (без комментариев), а на втором месте Трубин, чей единственный и не самый сложный сэйв имел место на 17-й минуте. Вам не кажется, что народ уже попросту издевается в полный рост? О другом и думать не хочется.

Самое обидное не то, что проиграли. И даже не то, как проиграли в этот раз. Самое противное в этой вашей предвзятости: уже ничего от них и не ждали, но результата требовали - это святое! Потому и не увидели на поле ничего, кроме того “как рассуждал Шульц”. Ибо смотрели на поле, а видели табло.

А убери фантастический промах Ваната и роковое несчастье Матвиенко, и где бы все сейчас были со своими анализами? Давайте же будем справедливы: играли лучше, чем с Албанией, хотя особых предпосылок для этого видно и не было. Но вы снимайте, снимайте Реброва - мешать вам не собираюсь, пошел умывать руки…

P. S. На сей раз смотрел по “Суспільному”. Не то, чтобы небо и земля, но ребята отработали более профессионально, чем “военный” тандем. Хотя, в конечном счете, они представляли тот же “Мегого”. Но слушалось и смотрелось все-таки комфортнее. Когда хорошо, тогда хорошо. Разумеется, на мой взгляд - как и все прочее.

Фото - УАФ