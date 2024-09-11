Матвиенко провел юбилейный матч за сборную Украины

Вчера, 10 сентября сборная Украины уступила Чехии (2:3) в рамках 2-го тура Лиги наций Дивизиона В.

В этом поединке участие взял защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Для украинца этот матч стал 70-м в футболке национальной команды.

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Матвиенко стал 12-м футболистом сборной Украины, которому покорился рубеж в 70 матчей за сине-желтых. В нынешнем составе сборной только двое игроков имеют более высокий показатель - Андрей Ярмоленко (124) и Тарас Степаненко (86).

Ближе всего к отметке в 70 матчей подобрались Александр Зинченко (68) и Руслан Малиновский (66).

Напомним, Матвиенко дебютировал за сборную Украины 24 марта 2017 года в матче отбора на ЧМ-2018 против Хорватии (0:1).