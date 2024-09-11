Сердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций

Обсуждаем поединки подопечных Реброва с Албанией и Чехией. Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Сборная Украины не играет в современный футбол ни в атаке, ни в обороне. К тому же, отсутствует эмоциональное наполнение, вместо него – апатия и безнадежность. В чем вообще состоит идея тренерского штаба Сергея Станиславовича? Может ли вице-президент УАФ возглавлять главную команду страны, не является ли это конфликтом интересов? Виновата ли в текущей ситуации сама система украинского футбола? Или же мы просто переоцениваем уровень наших футболистов? Разбирались авторы UA-Футбол: Леон Вургафт, Роман Синчук и Влад Личик.

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