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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины

Печальные (промежуточные?) итоги

Сердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки подопечных Реброва с Албанией и Чехией. Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Сборная Украины не играет в современный футбол ни в атаке, ни в обороне. К тому же, отсутствует эмоциональное наполнение, вместо него – апатия и безнадежность. В чем вообще состоит идея тренерского штаба Сергея Станиславовича? Может ли вице-президент УАФ возглавлять главную команду страны, не является ли это конфликтом интересов? Виновата ли в текущей ситуации сама система украинского футбола? Или же мы просто переоцениваем уровень наших футболистов? Разбирались авторы UA-Футбол: Леон Вургафт, Роман Синчук и Влад Личик.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

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