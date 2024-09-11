Маркевич: Очень не хочется, чтобы о нынешних игроках украинской сборной говорили, как о переоцененном поколении

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич после сентябрьских матчах Лиги наций порассуждал о шансах нашей команды пробиться на ЧМ-2026.

- После победы над албанцами сборная Грузии возглавила турнирную таблицу в нашей группе. Стало ли это для Вас неожиданностью?

- Нет. Грузины в последнее время прибавили в организации игры, а с мячом они всегда были на "ты" и уже успели заявить о себе на недавнем Евро в Германии. Но поскольку в нашей группе силы участников примерно равны, то еще все сборные остаются в игре и все может измениться. В частности, лидерство тех же грузин пошатнется, если украинцы в следующем туре возьмут над ними верх.

- Реально ли это с тем уровнем игры, что демонстрирует в последнее время наша сборная?

- Ситуация еще не критическая, ее можно исправить. Некоторые позиции, действительно, требуют усиления. Важно к октябрьскому противостоянию с грузинами подойти в надлежащих психологических кондициях. Соперник очень уверен в своих силах. Наши ребята должны помнить, что успешное выступление в Лиге наций может пригодиться в завоевании путевки на чемпионат мира. А именно такая задача поставлена перед Сергеем Ребровым и его подопечными. Эту вершину надо покорить, потому что очень не хочется, чтобы о нынешних игроках украинской сборной говорили, как о переоцененном поколении.