Иван Гецко: Нынешнее поколение наших сборников - одно из самых талантливых и востребованных в Европе

Автор первого гола в истории сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Иван Гецко в эксклюзивном комментарии UA-Футбол поделился своими мыслями относительно поражения сборной Украины во втором туре Лиги наций от сборной Чехии 2:3.

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- На мой взгляд, одна из главных причин того, что не удалось спасти игру с Чехией – не вовремя произведенные замены. После перерыва чехи основательно подсели, отдали инициативу, начали играть на удержание. И наши тренеры должны были выпускать свежих игроков чуть раньше, хотя бы минут на 15. А так нам просто не хватило времени в концовке, чтобы что-то поменять.

Ну и, конечно, стартовый состав немного удивил. Да, понятно, что игра с Албанией не впечатлила. Но поменять сразу шесть игроков основного состава – это, по-моему, все-таки перебор. Это говорит о том, что сами тренеры до сих пор не могут определиться в своих предпочтениях. Понятно, что им виднее, кто из футболистов находится в лучших кондициях на сегодняшний день. Но у меня такое ощущение, что в каждом матче наш тренерский штаб все никак не может угадать с идеальным сочетанием. И в итоге, на одну игру выходят одни люди – и не тянут, на вторую – другие, и с тем же результатом. Вы заметили, что при Реброве сборная вторые таймы играет всегда лучше, чем первые? Мне кажется, это потому, до перерыва игроки просто притираются друг к другу.

Самое обидное, что нынешнее поколение наших сборников – объективно одно из самых талантливых и востребованных в Европе. Что ни игрок – представитель серьезного чемпионата. Но когда собираются вместе – игры нет. Почему так происходит? Лично у меня ответа нет.

Конечно, в игре сборной не все так уж безнадежно. Оба гола в ворота Чехии получились очень красивыми, после классных комбинаций. Но это лишь как светлые пятна на темном фоне. Почему мы не играем первым номером с первых минут? Почему у нас контроль мяча в центре поля только ради самого контроля, без организации атак? Ну, а постоянные ошибки в обороне – это вообще тема для отдельного разговора. Возьмите первый гол чехов. Шапаренко прервал атаку соперников, перехватив мяч в своей штрафной. Казалось бы все, опасность ликвидирована. Выбей спокойно на угловой – и момент исчерпан! Будет время всем вернуться и разобрать игроков. Так нет, он зачем-то решил оставить мяч в игре, а к чему это привело – все видели. И ведь такое случилось далеко не впервые.

- После матча с Чехией журналисты впервые спросили Реброва об отставке. Он сам уже понимает, что лимит доверия не безграничен?

- Конечно, Ребров на каком-то этапе что-то упустил. Но я б не стал во всем винить только его. Мы же не знаем, какие установки он дает игрокам перед матчами, что от них требует. Но то, что футболисты эти установки не выполняют, не справляются с задачами – это очевидно. Видно, что состояние всех футболистов находится сейчас не на должном уровне. Им постоянно чего-то не хватает. И в этой ситуации разобраться почему так происходит, чего именно не хватает сборной, гораздо сложнее, чем просто провести тренерскую рокировку. Поэтому, давайте еще подождем – хотя бы до конца этой Лиги наций. Может быть, что-то изменится. Надежда умирает последней. Помните, как говорил Михаил Фоменко: "Шансы есть всегда, даже когда их нет"?