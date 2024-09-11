Руслан Костышин рассказал, чего не хватает игрокам сборной Украины

Известный украинский тренер Руслан Костышин высказался о шансах сборной Украины после двух поражений побороться за первое место в Лиге наций.

"У меня вера в это еще есть. Если мы обыграем грузинскую сборную и чешскую, то вклинимся в борьбу за первое место. Все понимают – очки терять больше нам нельзя.

Приведу пример игры сборной Грузии, которая одержала две победы в нашей группе. Я просмотрел обзор матча в Тиране – Албания – Грузия. В достаточно тяжелом поединке грузины верили в свои силы и очень хотели победить и в конце концов это им удалось. Нашим ребятам пока этого не хватает.

А что касается ситуации в целом, то у нас есть главная задача – попасть на чемпионат мира 2026. Весной начнутся отборочные игры и там уже все будет видно, справится ли наш тренерский штаб с этой задачей". – сказал Костышин.