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Руслан Костышин рассказал, чего не хватает игрокам сборной Украины

Национальная сборная Украины

Но шансы в Лиге наций еще не потеряны

Руслан Костышин рассказал, чего не хватает игрокам сборной Украины

Олександр Приходько UA-Футбол

Новина українською

Известный украинский тренер Руслан Костышин высказался о шансах сборной Украины после двух поражений побороться за первое место в Лиге наций.

"У меня вера в это еще есть. Если мы обыграем грузинскую сборную и чешскую, то вклинимся в борьбу за первое место. Все понимают – очки терять больше нам нельзя.

Приведу пример игры сборной Грузии, которая одержала две победы в нашей группе. Я просмотрел обзор матча в Тиране – Албания – Грузия. В достаточно тяжелом поединке грузины верили в свои силы и очень хотели победить и в конце концов это им удалось. Нашим ребятам пока этого не хватает.

А что касается ситуации в целом, то у нас есть главная задача – попасть на чемпионат мира 2026. Весной начнутся отборочные игры и там уже все будет видно, справится ли наш тренерский штаб с этой задачей". – сказал Костышин.

Напомним, что после поражения от Чехии (2:3) Украина занимает последнее место в группе 1 дивизиона В Лиги наций, набрав 0 очков в 2 матчах.

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Руслан Костышин Украина
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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