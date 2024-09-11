Олег Федорчук: В действиях Реброва нет последовательности

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук порассуждал о работе Сергея Реброва во главе сборной Украины в контексте последних неудачных матчей национальной команды.

– Вроде бы Сергей Станиславович хочет играть как "Манчестер Сити" Гвардиолы, не понимая, что в его составе исполнители немного другого сорта.

– Да! И еще я отметил бы такой момент. Прошла игра – Ребров меняет 30-40% состава. Это очень многое. Смотрите Кабаев предыдущий матч на фоне других игроков провел неплохо – а против Чехии даже не вышел. Пихаленок с албанцами неплохо вошел, а здесь его в конце только выпускают. По-моему, это странно. Примечательно, что Малиновский пока не готов, но тренерский штаб дает ему играть…

Трудно было Ярмоленко, Степаненко, они не готовы к таким интенсивным матчам. Хотя, конечно, о желании победить их не упрекнуть.

– Мы знаем возможности игроков сборной Украины, они неплохо проявляют себя в клубах, а что с ними происходит в сборной? Ребров тоже зарекомендовал себя в качестве качественного клубного тренера, но со сборной пока очень тяжело уходит. Рассудите, в чем проблема этой команды: игроки или тренерский штаб?

– Понимаете, у Реброва и у "Динамо" не все было гладко. В конце его каденции начались конфликты с игроками, что привело к отставке. Ребров тогда не сумел найти общий язык с Шовковским и Гусевым – живыми легендами "Динамо".

За его "Ференцварошем" я не очень следил, но это не тот уровень и не та команда, чтобы хвастаться заслугами. У него там не было давления, которое у него сейчас, от него не ожидали того, что ему удалось сделать.

Возвращаясь в сборную, следует понимать, что игроков выбирает тренерский штаб, а не наоборот. Нельзя винить игрока в том, что именно его выбрал главный тренер. На клубном уровне могут оставаться футболисты от предыдущего наставника, кого-то приобрел президент, как в свое время Суркис хвастался тем, что приобрел Филимонова в "Динамо". Сборная – нет. Ты их приглашаешь, значит, думай, как использовать.

– Но ведь в кадровом плане те же болельщики требуют резких изменений, согласны?

– У Реброва удивительная тренерская позиция. На румын у него был один состав, на словаков – второй, с бельгийцами – третий. Он еще в поисках, хотя прошло больше года, с того момента, как он возглавил команду. После каждой неудачной игры он меняет не нескольких игроков, а целый ряд. С одной стороны, он доверяет опытным, а с другой – ставит на молодых… И обойма эта консервативная, следовательно, тасуются одни и те же. Нет последовательности в действиях Реброва.

Сергей Станиславович с одной стороны упрямый, а с другой – на него давит необходимость получать результат здесь и сейчас. Мне кажется, что Ребров хочет казаться уверенным, но его действия точно не такие.