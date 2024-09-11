Национальная сборная Украины
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Милевский: В матче с чехами Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной
Свою позицию Артем подкрепил оценками от WhoScored
uefa.com
Бывший форвард "Динамо" и
"Михаил Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной", - написал Артем.
Свою позицию Артем аргументировал оценками от WhoScored, по которым Мудрик получил один из самых высоких баллов в украинской команде – 7.2.
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