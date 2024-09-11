Милевский: В матче с чехами Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал лучшего нашей команды в проигранном матче Лиги наций с Чехией (2:3).

"Михаил Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной", - написал Артем.

Свою позицию Артем аргументировал оценками от WhoScored, по которым Мудрик получил один из самых высоких баллов в украинской команде – 7.2.