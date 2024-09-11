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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Два поражения оставляют нам много работы этой осенью

Национальная сборная Украины

Тренер извинился за результаты команды

Ребров: Два поражения оставляют нам много работы этой осенью

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров извинился за результаты команды в сентябрьских матчах Лиги наций, в котором наша команда потерпела два поражения (1:2 от Албании и 2:3 от Чехии).

"К сожалению, крайне неудачный сентябрьский сбор. Два поражения оставляют нам много работы этой осенью.

Благодарю болельщиков, создавших прекрасную атмосферу на обоих поединках, даже в номинально выездном против Чехии. Нам всем очень неприятно подводить вас, поэтому могу только принести извинения за то, что мы не смогли порадовать вас лучшими результатами и попросить сохранить вашу веру в нас.

Хочется эти негативные эмоции образовать в мотивацию на октябрьские домашние поединки, которые будут крайне важны для исправления ситуации в группе", – написал Ребров в своем Инстаграме.

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Сергей Ребров Украина
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
11.09.2024 в 18:43
В Динамо, Ференцварош і АльАйн, він показав добру роботу. І відбір на ЧЄ вицарапав.А шо зараз робиться х. з. Команда не розуміє, як їй атакувати. Майже нема швидких атак. Довго катають поперек, пока шось придумають. 2 гола чехам, це індивідуальна майстерність одного паса. Кількість помилок і обрізок в захисті, зросла кратно. Знову ж, люди імпровізують звідси помилки. У наших, в кінці, здоровья ше на тайм було! Шо це за тактика, простояти тайм, а бігати почать, коли вже пізно?!
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2
0
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Комментарии 4
жека-киев (биг виладж)
11.09.2024 в 18:43
В Динамо, Ференцварош і АльАйн, він показав добру роботу. І відбір на ЧЄ вицарапав.А шо зараз робиться х. з. Команда не розуміє, як їй атакувати. Майже нема швидких атак. Довго катають поперек, пока шось придумають. 2 гола чехам, це індивідуальна майстерність одного паса. Кількість помилок і обрізок в захисті, зросла кратно. Знову ж, люди імпровізують звідси помилки. У наших, в кінці, здоровья ше на тайм було! Шо це за тактика, простояти тайм, а бігати почать, коли вже пізно?!
Ответить
2
0
MaximSK (Киев)
11.09.2024 в 18:27
Он наверное видит, что многие люди недовольны им, поэтому решил разместить эти слова в Инстаграмме чтобы успокоить людей, но от этого ничего не изменится. Сборная идет в неправильном направлении, мы идем вниз, теперь нас могут обыграть многие команды включая такие как Азербайджан, Болгария и Люксембург, вот до чего довела его работа за полтора года.
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Серпень (Voznesensk)
11.09.2024 в 18:13
"Багато роботи цієї осені" - ще треба програти Грузії (двічі), Чехії і Албанії. Шото С.С. Ребров підбадьорився... Значить рішення прийняте в офісі... Немає меж лицемірству і відсутності хоч краплі совісті і гідності.
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
11.09.2024 в 18:12
преспективний рот роскрив дивись в грузії напевно виграе якщо судю підкуплять на фронт ухилянтів
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