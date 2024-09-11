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Ребров: Два поражения оставляют нам много работы этой осенью
Тренер извинился за результаты команды
Фото: УАФ
Главный тренер
"К сожалению, крайне неудачный сентябрьский сбор. Два поражения оставляют нам много работы этой осенью.
Благодарю болельщиков, создавших прекрасную атмосферу на обоих поединках, даже в номинально выездном против Чехии. Нам всем очень неприятно подводить вас, поэтому могу только принести извинения за то, что мы не смогли порадовать вас лучшими результатами и попросить сохранить вашу веру в нас.
Хочется эти негативные эмоции образовать в мотивацию на октябрьские домашние поединки, которые будут крайне важны для исправления ситуации в группе", – написал Ребров в своем Инстаграме.
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