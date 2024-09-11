Шевченко: Мы видим перспективы и полностью доверяем Реброву

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал результаты выступлений сборной Украины и молодежной U-21 в сентябрьских матчах.

Напомним, что национальная команда в сентябрьских матчах дважды проиграла – Албании (1:2) и Чехии (2:3). А молодежка одержала две победы – над Сербией (2:1) и Северной Ирландией (2:1).

"Хочу поздравить молодежную сборную Украины с выходом на чемпионат Европы. Команда Уная Мельгосы показывает очень хороший результат в группе, выиграв все матчи.

Благодарен Сергею Реброву, под руководством которого мы видим прогресс в работе и результатах всей вертикали сборных.

Впереди у нас, кроме молодежного Евро – чемпионат мира (U-20), куда пробилась команда Дмитрия Михайленко. Вместе с выходом на Евро взрослой сборной мы имеем комплексный успех в работе тренерской команды, которая сейчас работает с нашими сборными.

Поэтому мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть полный карт-бланш для воплощения идей и экспериментов.

Неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Задача УАФ – содействовать выполнению глобальной цели – выходу национальной сборной на чемпионат мира. Мы только на старте двухлетнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы, и мы продолжаем его поддерживать", – заявил Шевченко.