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Шевченко: Мы видим перспективы и полностью доверяем Реброву
У главного тренера сборной есть полный карт-бланш
Фото: пресслужба УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал результаты выступлений
Напомним, что национальная команда в сентябрьских матчах дважды проиграла – Албании (1:2) и Чехии (2:3). А молодежка одержала две победы – над Сербией (2:1) и Северной Ирландией (2:1).
"Хочу поздравить молодежную сборную Украины с выходом на чемпионат Европы. Команда Уная Мельгосы показывает очень хороший результат в группе, выиграв все матчи.
Благодарен Сергею Реброву, под руководством которого мы видим прогресс в работе и результатах всей вертикали сборных.
Впереди у нас, кроме молодежного Евро – чемпионат мира (U-20), куда пробилась команда Дмитрия Михайленко. Вместе с выходом на Евро взрослой сборной мы имеем комплексный успех в работе тренерской команды, которая сейчас работает с нашими сборными.
Поэтому мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть полный карт-бланш для воплощения идей и экспериментов.
Неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Задача УАФ – содействовать выполнению глобальной цели – выходу национальной сборной на чемпионат мира. Мы только на старте двухлетнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы, и мы продолжаем его поддерживать", – заявил Шевченко.
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