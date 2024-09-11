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Судаков: Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это

Национальная сборная Украины
Обновлено

Хавбек извинился в Инстаграм

Судаков: Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это

instagram.com/sudakov_11

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков извинился за результаты команды в сентябрьских матчах Лиги наций, в которых наша команда потерпела два поражения (1:2 от Албании и 2:3 от Чехии).

"Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными.

Еще длинный путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше", – написал Судаков в Инстаграме.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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