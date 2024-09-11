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Судаков: Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это
Хавбек извинился в Инстаграм
instagram.com/sudakov_11
Полузащитник
"Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными.
Еще длинный путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше", – написал Судаков в Инстаграме.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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