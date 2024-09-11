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Форвард Чехии: Преобладание украинцев на трибунах в Праге - это было жутко

Национальная сборная Украины

Чехи выиграли, хотя большинство на трибунах поддерживало Украину

Форвард Чехии: Преобладание украинцев на трибунах в Праге - это было жутко

fotbal.cz

Новина українською

Форвард сборной Чехии Вацлав Черный подвел итог матча Лиги наций со сборной Украины, в котором чехи победили со счетом 3:2.

- После игры с Грузией (1:4) была горечь, что, конечно, было уместно. Наверное, хорошо, что до следующего матча оставалось мало времени. Речь шла о том, чтобы подготовиться к нему, держать команду вместе и выходить на матч максимально подготовленным. Нам это очевидно удалось.

Настроение перед матчем было не идеальным, мы говорили о том, как хотим себя проявить. Мы можем говорить о легкой коррекции.

Главным было – показать другое лицо. Показать лицо, которое может иметь эта команда, показать то качество, которое у нас есть. Показать это людям даже если их на стадионе мало. Но я считаю, что их было больше перед телевизорами. Может, есть смысл за нас болеть. Они увидели, что мы можем играть хорошие и качественные матчи.

- Похоже, что вы проведете в Лиге наций 6 выездных матчей. Вам неудивительно, что на стадионе были преимущественно украинские болельщики?

– Это так. Я надеюсь, что после этого матча все улучшится, мы начнем быть нацией, которая захочет ходить на футбол и смотреть его. Я хорошо понимаю, что людям тяжело, что в последнее время вокруг нас не было позитива. Но нельзя этого допускать на стадионе в Праге. Мне совершенно безразлично, как и кто на меня смотрит, но это было жутко.

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- Но можно было ожидать, что на стадион придет много украинцев, учитывая сколько их в Праге и какая атмосфера царила вокруг команды после проигрыша Грузии 1:4.

– Это не имеет значения. Мы ведь не можем допустить, чтобы так продавали билеты. Как мы можем это предположить? Я лучше буду играть на пустом стадионе.

– Игроки получают удовольствие, когда полный стадион, независимо от того, за кого болеют трибуны.

– Я – гражданин Чехии, а мы играли в Праге. Мы все видели, как это выглядит – ужасно.

– Ты сердишься?

– Да. На поле ты будто убегаешь от этого, но это просто не работает.

Мы должны быть привлекательной командой, играющей в хороший футбол, которая будет лучше себя представлять и побеждать. Я очень надеюсь, что это изменится. Тогда чешский футбол должен подняться выше. Такого не было больше нигде.

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Источник:
Deník Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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