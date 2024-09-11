Вирт: Не могу сказать, что это кризисная сборная и нет игры, скорее - кризис результата

Экс-вратарь сборной Украины Юрий Вирт высказался о поражении нашей национальной команды от Чехии (2:3) в матче Лиги наций.

– Какая вообще ваша общая реакция на матч, какие впечатления после очередного поражения?

– Есть кризис результата. Но не могу сказать, что есть кризис в игре. Если говорить о вчерашнем матче, то, действительно, в первом тайме у сборной не все удавалось – уступили 1:2, но не могу сказать, что Чехия полностью переигрывала Украину.

Думаю, все-таки наши индивидуальные ошибки в защите приводят к тому, что соперники легко забивают голы. Второй тайм после 65-й минуты показал, что сборная может переламывать ход игры – создали моменты, но реализация моментов желала быть лучше. Потому и имеем такой результат.

– Существует такое мнение, что эти индивидуальные ошибки – это следствие того, что команда не давит соперника с самого начала так, как во втором тайме. И соответственно поэтому увеличивает количество моментов на собственные ворота. Почему постоянно такая тенденция?

– Если детализировать, то действительно – в последних матчах у сборной Украины первый тайм не всегда выходит. А во втором тайме, когда уступаем и нужно спасаться, больше мяч уже на поле соперника. Вопрос "Почему не играть так с первых минут" как раз и удивляет.

Подбор футболистов у нас достаточно качественный, опытные, есть молодые игроки – поэтому хотелось бы, наверное, видеть такую ​​агрессивную сборную сразу с первых минут. Здесь есть вопросы к футболистам.

– Какую вы еще видите вопиющую проблему в сборной, на которой нужно акцентировать и о которой нужно говорить?

– Разумеется, много критики в сторону сборной – два поражения. Но я не могу сказать, что это кризисная сборная и нет игры. Думаю, можем говорить о кризисе результата – для меня это кризис результата.

Очень легко пропускаем – чехи не создали много моментов у наших ворот, но три гола забили. Там недоработали, там не вбегали на подборы, там проиграли борьбу… И такие счета у нас получаются – и с Албанией, и с Чехией. Индивидуальные ошибки футболистов.