Ванат: Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал поражение от Чехии (2:3) во 2-м туре Лиги наций.

"Приятно, что признали лучшим игроком матча, но приятнее было бы, если бы выиграли. Болельщикам спасибо за поддержку Казалось, что наших и чехов было поровну.

Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо. То, как мы играли во втором тайме, это добавляет уверенности. Играли лучше, чем в первом", – сказал Ванат.