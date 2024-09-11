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Ванат: Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо
Форвард сборной Украины - о матче с Чехией
uaf.ua
Нападающий сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал
"Приятно, что признали лучшим игроком матча, но приятнее было бы, если бы выиграли. Болельщикам спасибо за поддержку Казалось, что наших и чехов было поровну.
Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо. То, как мы играли во втором тайме, это добавляет уверенности. Играли лучше, чем в первом", – сказал Ванат.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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