  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ванат: Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат: Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо

Национальная сборная Украины
Обновлено

Форвард сборной Украины - о матче с Чехией

Ванат: Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо

uaf.ua

Новина українською

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал поражение от Чехии (2:3) во 2-м туре Лиги наций.

"Приятно, что признали лучшим игроком матча, но приятнее было бы, если бы выиграли. Болельщикам спасибо за поддержку Казалось, что наших и чехов было поровну.

Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, то все было бы хорошо. То, как мы играли во втором тайме, это добавляет уверенности. Играли лучше, чем в первом", – сказал Ванат.

По теме
yellow-arrow
Вирт: Не могу сказать, что это кризисная сборная и нет игры, скорее - кризис результата
yellow-arrow
Олег Федорчук: В действиях Реброва нет последовательности
yellow-arrow
Форвард Чехии: Преобладание украинцев на трибунах в Праге - это было жутко
Украина Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости