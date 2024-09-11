Хавбек сборной Чехии: Мы играли как на выезде - это было очень неприятно

Хавбек сборной Чехии Томаш Соучек оценил победу своей команды над Украиной (3:2) в матче Лиги наций, который проходил в Праге.

"Всегда тяжело играть после плохой игры, как было с Грузией (1:4). Давление было огромным. После этой игры мы общались между собой в раздевалке, только игроки, а затем игроки и тренер. Мы мотивировали себя перед игрой с Украиной, что это матч, чтобы увидеть, принадлежим ли мы к национальной сборной.

Мы все играем за национальную сборную, мы хотим сделать все возможное, чтобы наслаждаться и добиваться результатов. Мы хотим, чтобы нас поддерживали. Мы будем помнить эту победу и с нетерпением будем ждать следующей игры через месяц.

Мы знали, что на стадион могут прийти украинцы. Но это было очень неприятно. Мы играли как на выезде, что очень грустно.

Я вижу, как сейчас болеют за "Славию", "Спарту", "Викторию" Пльзень, "Болеслав", "Баник" и другие команды чемпионата Чехии. Чешская лига развивается, но мне жаль, что очень негативное отношение к национальной сборной.

Мы сказали себе в раздевалке, что нас здесь с персоналом около 50 человек, что мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь болельщиков на нашу сторону. Они нам нужны. Конечно, мы сделаем все, чтобы они пришли. Чтобы получить результат, нам также нужно, чтобы они стали за нас болеть.

Мы почти сами по себе, хорошо мы играем или нет. Если в следующий раз придут болельщики, мы, конечно, будем рады. Но я чувствую, что мы сами, что делает все труднее. Но мы делаем все возможное, чтобы продолжать играть за сборную, и это привело нас к успеху.

Этот результат, безусловно, поможет нам, важно снова построить отношения с болельщиками. Но это, мягко говоря, очень грустно. Когда матч начинался, мы уже думали, кому аплодировать в его конце. Мы хотели сделать победную волну, но подумали, что не надо, что мы не собираемся аплодировать нескольким лицам. Поэтому мы пошли в раздевалку и праздновали там.

На Евро-2024 было по-другому. Но чехи часто ездят не на нас, а на другие команды – это неправильно. Евро – отличный турнир, там всегда приятная атмосфера. Мы хотим попасть на Евро и другие крупные турниры, но мы можем попасть туда через матчи Лиги наций или в квалификации. Нам сейчас нужны болельщики, чтобы попасть на Евро или ЧМ.

Евро прошло неудачно, в Лиге наций мы провели одну очень плохую игру – в Грузии. Мы хотели немедленно вернуть поддержку болельщиков игрой и победой, как в матче против Украины. Но так не вышло. Возможно, что-нибудь изменится через месяц во время следующего матча.

Сейчас много украинцев в Праге, многие болельщики могли купить билет. Сами украинские игроки рассказывали мне после матча, что они играли как дома.

Первые 30 минут матча были под нашим контролем, мы были повсюду. Но потом включилась Украина, показала качество. У них есть классные игроки, которые выступают на самом высоком уровне", - сказал Соучек.