Степаненко: гол Ваната придаст ему уверенности – он будет забивать в ЛЕ, за сборную, но не в УПЛ

Хавбек и капитан сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал гол форварда Владислава Ваната в матче 2-го тура Лиги наций с Чехией (2:3).

"Молодец, забил, мог еще забить. Я уверен, что этот гол придаст ему уверенности – он будет забивать в Лиге Европы, за национальную сборную, но не в УПЛ", – сказал Степаненко.

Напомним, что это был дебютный гол Ваната за национальную сборную Украины.