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Степаненко: гол Ваната придаст ему уверенности – он будет забивать в ЛЕ, за сборную, но не в УПЛ
Владислав забил свой дебютный гол за национальную сборную
uaf.ua
Хавбек и капитан
"Молодец, забил, мог еще забить. Я уверен, что этот гол придаст ему уверенности – он будет забивать в Лиге Европы, за национальную сборную, но не в УПЛ", – сказал Степаненко.
Напомним, что это был дебютный гол Ваната за национальную сборную Украины.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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