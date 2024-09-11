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Степаненко: гол Ваната придаст ему уверенности – он будет забивать в ЛЕ, за сборную, но не в УПЛ

Национальная сборная Украины
Обновлено

Владислав забил свой дебютный гол за национальную сборную

Степаненко: гол Ваната придаст ему уверенности – он будет забивать в ЛЕ, за сборную, но не в УПЛ

uaf.ua

Новина українською

Хавбек и капитан сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал гол форварда Владислава Ваната в матче 2-го тура Лиги наций с Чехией (2:3).

"Молодец, забил, мог еще забить. Я уверен, что этот гол придаст ему уверенности – он будет забивать в Лиге Европы, за национальную сборную, но не в УПЛ", – сказал Степаненко.

Напомним, что это был дебютный гол Ваната за национальную сборную Украины.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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