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Кварцяный: Жаль, что выездная игра с Албанией у нас в ноябре - могли бы в море искупаться

Национальная сборная Украины
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Шансы в поединках с Грузией есть, однако нам придется очень непросто

Кварцяный: Жаль, что выездная игра с Албанией у нас в ноябре - могли бы в море искупаться

Новина українською

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы сборной Украины в Лиге наций после двух поражений на старте турнира.

– Какими вам видятся дальнейшие перспективы сборной Украины в Лиге наций?

– Сейчас мы видим, что наиболее прогрессирующей из всех стран бывшего СССР является Грузия. С командой, которая играет нестандартно и лидирует в группе, наша национальная сборная должна встретиться уже в третьем по счету поединке турнира – в октябре на условно домашней арене в польской Познани. А еще через тур – в Тбилиси. Жаль, что по календарю выездная игра с Албанией будет у сборной Украины аж в ноябре, иначе могли бы съездить в эту страну и в море искупаться. Это же самое касается и Грузии (улыбается). А если серьезно, то нас ждут непростые игры с грузинской сборной.

Убежден, они будут достаточно интересными. Возможно, индивидуально сильные грузины побегут весело в атаку, а мы это используем. Ведь все "силовые" сборные, такие как Албания и Чехия, думают об обороне, а Грузия по своему стилю является другой – это техничная, импровизационная команда. Ее выступление на чемпионате Европы, а теперь и две победы в двух матчах Лиги наций, где она идет на первом месте в группе, свидетельствует о том, что соперничество будет интересным. Надежда на успешный итог в поединках с Грузией есть, однако сборной Украины придется очень непросто.

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Виталий Кварцяный Украина
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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