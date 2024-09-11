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Федецкий: Предложил бы журналистам не провоцировать тему с отставкой Реброва
Возможно, в сборную нужно пригласить новых людей
Фото Андрія Ющака - УАФ
Экс-игрок
Напомним, что наша сборная проиграла 2 стартовых матча в Лиге наций – Албании 1:2 и Чехии 2:3.
"Предложил бы журналистам не провоцировать, для чего сейчас такие… У нас так всегда любят рубить под корень. Ребров сказал, что он работает с командой год, и встречался с ней 3 недели.
Возможно, Реброву нужно немного по-другому перестроить и пригласить новых людей в коллектив. Зажигательных, чтобы в команде чувствовалась определенная атмосфера на поле и вне его. Смотрю, как они общаются, разговаривают, но у них чего-то не хватает.
Мне кажется, что именно таких личностей нужно, чтобы стряхнуть нашу сборную и она заиграет новыми красками", – сказал Федецкий.
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