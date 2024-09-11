Петр Кушлык: Возможно, дебютный гол Ваната за сборную станет толчком для его прогресса

После поражения в стартовом матче Лиги наций от Албании, украинские болельщики верили в то, что в следующем поединке с Чехией наша национальная сборная сумеет реабилитироваться. Однако этого не произошло: на стадионе "Фортуна Арена" в Праге, где собралось большое количество украинских болельщиков, команда Сергея Реброва снова проиграла (2:3). Этим она значительно усложнила себе главную турнирную задачу – занять первое место в группе. Теперь для того, чтобы достичь желаемого, сине-желтые должны побеждать во всех четырех матчах.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впечатлениями о матче Чехия – Украина с корреспондентом UA-Футбол поделился украинский специалист Петр Кушлык.

– Все мы ждали, что с чехами будет совсем другая игра, чем с албанцами. Тем более что по сравнению с первым матчем в Лиге наций Сергей Ребров поменял полсостава, доверив места в «старте» ветеранам Степаненко, Ярмоленко, Зинченко. Обнадежило и появление в составе с первых минут вышедшего на левом фланге Мудрика. Казалось, после дебютной части поединка, в которой была тяжелая игра, наша сборная постепенно начнет диктовать сопернику свои условия. Но… Действия украинских футболистов не выглядели слаженными, было немало ошибок и проигранной борьбы в простых ситуациях. Неубедительной была и игра в атаке, где сборной Украины давно не хватает настоящего забивного форварда. Стоило Довбику оказаться в лазарете, как эта острая проблема проявилась в полной мере. Яремчук не отличается бомбардирскими способностями и стабильно мощной игрой, а Ванату еще не хватает опыта. Возможно, его дебютный гол за сборную станет толчком для прогресса.

Если анализировать игру в целом, то наша команда в очередной раз пострадала из-за своих же ошибок. Я бы даже сказал, «школьных» ошибок. В первом пропущенном мяче вина Миколенко и Шапаренко, во втором вопросы есть к целой группе игроков, которые не смогли отвести угрозу после навеса и позволили мячу отскочить к Шульцу и нанести удар по воротам после отскока. А третий гол стал результатом назначенного пенальти, которого могло и не быть. Впрочем, имеем то, что имеем.

- Не станут ли два поражения на старте Лиги наций тем психологическим давлением, которое помешает нашей сборной в следующих матчах турнира?

– Не думаю. Все футболисты – взрослые люди, профессионалы. За месяц, оставшийся до поединков с Грузией и Чехией на условно домашних аренах в польских Познани и Вроцлаве, каждый из них сыграет как минимум 4-5 матчей на клубном уровне, поэтому все мысли о неудачах в играх с албанцами и чехами давно забудутся. Наоборот – у футболистов должно появиться желание доказать всем, что они способны достойно выглядеть на европейской арене не только в играх за клуб, но и сборную родной Украины. Украины, которая уже третий год страдает от дерзкого и циничного врага. Каждый из наших игроков должен сыграть в следующих матчах не только за честь страны, ее народа и ВСУ, но и свою честь. Об этом следует помнить все время.