Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины

Ох, анализировать здесь максимально что-то сложно. Так как после этих сентябрьских матчей нашей сборной присутствует какой-то четкий ментальный диссонанс. Ведь главная команда страны - это всегда определенная отдушина и надежда. Тем более, при таких жизненных обстоятельствах и в такой реальности. Но в последнее время это больше похоже на какую-то моральную пропасть. Ну не дает эта сборная лететь - только углубляет в землю. Кажется, тот злосчастный поединок с румынами вообще так и не заканчивался...

Потому что, была надежда, что после форума в Германии игроки и тренерский штаб спокойно сделают выводы, проведут работу над ошибками и, возможно, даже привнесут какие-то новые концепции, идеи, схемы и и т.д. Освежат видение, так сказать, и начнут все с чистого листа, с нового подхода... Но, как видим, что-то не сложилось. Точнее, откровенно говоря, не сложилось ничего. От слова совсем.

Ведь в матчах против албанцев и чехов не было по сути ни одного из трех ключевых индикаторов успеха в современном футболе: ни тебе яркой игры, ни результата, ни хотя бы интересных идей. Но хуже всего в этом всем, что украинские болельщики так и не увидели как такового эмоционального наполнения и запала от наших игроков. Сплошная какая-то апатия в глазах и ногах, безыдейность и даже моментами тотальная безнадежность.

И апофеозом этого стало первое в нашей истории поражение от албанцев. Да, безусловно, вы можете сказать: футбол растет, развивается и шагает вперед по всем фронтам. И, что Албания - крепкий орешек по европейским меркам. Вот на Евро команда играла в одном квартере с такими мастодонтами, как Италия и Испания, и даже отбирала очки у хорватов во главе с Лукой Модричем.

Тем не менее, и мы же не последняя команда на континенте. В нашем составе играют представители серьезных команд АПЛ и Ла Лиги. И даже есть победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир чемпионата Испании. Ну ни разу не тривиальное достижение! Нужно же иметь самоуважение, и себя тоже уметь похвалить. Хотя и при этом, Лунин и Довбик не участвовали в этих сентябрьских поединках.

И здесь как раз вытекает главная идея. Точнее, ее отсутствие. Уже прошло больше года работы Сергея Станиславовича во главе украинской сборной, а мы все еще не видим четкой и ключевой идеи этой команды. Как мы хотим играть / благодаря чему и за счет чего добывать результат / на что мы делаем ставку / какой игровой концепции или парадигмы придерживаемся и какой футбол исповедуем..?

Эти все вопросы так и остаются открытыми. Конечно, если не брать в рассмотрение ставку на вечные волевые камбэки. Однако, ну давайте будем откровенными, это не план и тем более не концепция. Сработало - прекрасно, а если нет - тогда что?

Как вообще мы себя позиционируем? Если мы действительно считаем это поколение сильнейшим в истории нашей сборной и метим в элиту европейского футбола, то такие безыдейные поражения, как от Румынии на старте форума в Германии и фиаско с Албанией - это тотальный провал.

Потому что, такое впечатление, что мы декларируем какие-то конкретные цели только на бумаге. И пока, в этом контексте просматривается только регресс. Можно сказать, что сборная Шевченко ментально была ближе к условной Португалии, сборная Петракова - к Шотландии, а сборная Реброва - пока так и непонятно, если честно. Пока - к дивизиону С Лиги Наций, кажется именно так. И это уже максимально печально. Да, безусловно, где-то в матчах с Албанией Сильвиньо и Чехией Ивана Гашека нам не повезло. С албанцами первыми открыли счет, но в итоге дважды пропустили. С чехами довольно глупый пенальти после попадания в руку Матвиенко. Но, вот кто скажет, что мы наиграли хотя бы на стопроцентную ничью в этих поединках, не говоря даже о триумфе?! С другой стороны невозможно не согласиться с тезисом Реброва, что "на поле не было команды, и на таком уровне нельзя так обороняться". Но кто тогда должен налаживать эти компоненты... Вопрос риторический. Читайте также Сердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций Хочется ошибаться, но в матче с чехами - это был определенный приговор для этой сборной Украины. Независимо от того, уйдет ли Сергей Ребров, или останется. Сильнейшее поколение украинских сборников на бумаге с одной стороны, и самое большое разочарование - с другой. И опять же, здесь речь идет прежде всего об игре, результат - это уже другое дело. Наиболее хрестоматийным в этом контексте стало то, что только по сути Забарный полноценно подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку после встречи с албанцами. Кстати, по сути Илья и был лучшим в составе главной команды страны в этих играх в Праге. Наверное, центрбек "Борнмута" - единственный среди украинских сборников, кто действительно бился на поле и отдавал всего себя в полной мере, при этом не действуя хаотично.

Потому что, по сути этот самый хаос и стал лейтмотивом старта этой кампании Лиги наций для нас. Что-то было, многого не хватало, еще больше осталось непонятным. Мы увидели от наших футболистов отсутствие все той же четкой организации и слаженных командных действий, а от тренерского штаба - успешной работы над ошибками и своевременной реакции на события на поле.

Нужно ли Сергею Станисловичу уходить? Вопрос сложный. Однако, кажется, что просто-напросто все устали друг от друга. Исчерпался эмоциональный ресурс. Нужна перезагрузка и новый подход. Потому что, как мы увидели, Ребров может хоть каждый раз фундаментально тасовать состав и менять формацию, но это не приносит своих дивидендов... Сильные стороны наших легионеров не используются, а такие ветераны как Степаненко и Ярмоленко, к сожалению, показали, что уже не являются основной обоймой для национальной команды, а лишь дополнительной опцией со скамейки запасных.

В любом случае, будущее придет. А вот каким оно будет, это уже огромный вопрос... Однако, изменения напросились. И уже давно.

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол