  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Нам остается верить

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Ох, анализировать здесь максимально что-то сложно. Так как после этих сентябрьских матчей нашей сборной присутствует какой-то четкий ментальный диссонанс. Ведь главная команда страны - это всегда определенная отдушина и надежда. Тем более, при таких жизненных обстоятельствах и в такой реальности. Но в последнее время это больше похоже на какую-то моральную пропасть. Ну не дает эта сборная лететь - только углубляет в землю. Кажется, тот злосчастный поединок с румынами вообще так и не заканчивался...

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины - изображение 1

Потому что, была надежда, что после форума в Германии игроки и тренерский штаб спокойно сделают выводы, проведут работу над ошибками и, возможно, даже привнесут какие-то новые концепции, идеи, схемы и и т.д. Освежат видение, так сказать, и начнут все с чистого листа, с нового подхода... Но, как видим, что-то не сложилось. Точнее, откровенно говоря, не сложилось ничего. От слова совсем.

Ведь в матчах против албанцев и чехов не было по сути ни одного из трех ключевых индикаторов успеха в современном футболе: ни тебе яркой игры, ни результата, ни хотя бы интересных идей. Но хуже всего в этом всем, что украинские болельщики так и не увидели как такового эмоционального наполнения и запала от наших игроков. Сплошная какая-то апатия в глазах и ногах, безыдейность и даже моментами тотальная безнадежность.

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины - изображение 2

И апофеозом этого стало первое в нашей истории поражение от албанцев. Да, безусловно, вы можете сказать: футбол растет, развивается и шагает вперед по всем фронтам. И, что Албания - крепкий орешек по европейским меркам. Вот на Евро команда играла в одном квартере с такими мастодонтами, как Италия и Испания, и даже отбирала очки у хорватов во главе с Лукой Модричем.

Тем не менее, и мы же не последняя команда на континенте. В нашем составе играют представители серьезных команд АПЛ и Ла Лиги. И даже есть победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир чемпионата Испании. Ну ни разу не тривиальное достижение! Нужно же иметь самоуважение, и себя тоже уметь похвалить. Хотя и при этом, Лунин и Довбик не участвовали в этих сентябрьских поединках.

И здесь как раз вытекает главная идея. Точнее, ее отсутствие. Уже прошло больше года работы Сергея Станиславовича во главе украинской сборной, а мы все еще не видим четкой и ключевой идеи этой команды. Как мы хотим играть / благодаря чему и за счет чего добывать результат / на что мы делаем ставку / какой игровой концепции или парадигмы придерживаемся и какой футбол исповедуем..?

Эти все вопросы так и остаются открытыми. Конечно, если не брать в рассмотрение ставку на вечные волевые камбэки. Однако, ну давайте будем откровенными, это не план и тем более не концепция. Сработало - прекрасно, а если нет - тогда что?

Как вообще мы себя позиционируем? Если мы действительно считаем это поколение сильнейшим в истории нашей сборной и метим в элиту европейского футбола, то такие безыдейные поражения, как от Румынии на старте форума в Германии и фиаско с Албанией - это тотальный провал.

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины - изображение 3

Потому что, такое впечатление, что мы декларируем какие-то конкретные цели только на бумаге. И пока, в этом контексте просматривается только регресс. Можно сказать, что сборная Шевченко ментально была ближе к условной Португалии, сборная Петракова - к Шотландии, а сборная Реброва - пока так и непонятно, если честно. Пока - к дивизиону С Лиги Наций, кажется именно так. И это уже максимально печально.

Да, безусловно, где-то в матчах с Албанией Сильвиньо и Чехией Ивана Гашека нам не повезло. С албанцами первыми открыли счет, но в итоге дважды пропустили. С чехами довольно глупый пенальти после попадания в руку Матвиенко. Но, вот кто скажет, что мы наиграли хотя бы на стопроцентную ничью в этих поединках, не говоря даже о триумфе?!

С другой стороны невозможно не согласиться с тезисом Реброва, что "на поле не было команды, и на таком уровне нельзя так обороняться". Но кто тогда должен налаживать эти компоненты... Вопрос риторический.

Читайте такжеСердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций

Хочется ошибаться, но в матче с чехами - это был определенный приговор для этой сборной Украины. Независимо от того, уйдет ли Сергей Ребров, или останется. Сильнейшее поколение украинских сборников на бумаге с одной стороны, и самое большое разочарование - с другой. И опять же, здесь речь идет прежде всего об игре, результат - это уже другое дело.

Наиболее хрестоматийным в этом контексте стало то, что только по сути Забарный полноценно подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку после встречи с албанцами. Кстати, по сути Илья и был лучшим в составе главной команды страны в этих играх в Праге. Наверное, центрбек "Борнмута" - единственный среди украинских сборников, кто действительно бился на поле и отдавал всего себя в полной мере, при этом не действуя хаотично.

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины - изображение 4

Потому что, по сути этот самый хаос и стал лейтмотивом старта этой кампании Лиги наций для нас. Что-то было, многого не хватало, еще больше осталось непонятным. Мы увидели от наших футболистов отсутствие все той же четкой организации и слаженных командных действий, а от тренерского штаба - успешной работы над ошибками и своевременной реакции на события на поле.

Нужно ли Сергею Станисловичу уходить? Вопрос сложный. Однако, кажется, что просто-напросто все устали друг от друга. Исчерпался эмоциональный ресурс. Нужна перезагрузка и новый подход. Потому что, как мы увидели, Ребров может хоть каждый раз фундаментально тасовать состав и менять формацию, но это не приносит своих дивидендов... Сильные стороны наших легионеров не используются, а такие ветераны как Степаненко и Ярмоленко, к сожалению, показали, что уже не являются основной обоймой для национальной команды, а лишь дополнительной опцией со скамейки запасных.

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины - изображение 5

В любом случае, будущее придет. А вот каким оно будет, это уже огромный вопрос... Однако, изменения напросились. И уже давно.

Будущее придет, а вот каким оно будет... Послевкусие от сентябрьских матчей сборной Украины - изображение 6

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

По теме
yellow-arrow
Малиновский: Два поражения после двух матчей – ощущение не очень хорошее, но будем работать
yellow-arrow
Сердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций
yellow-arrow
Гашек: Иногда было чувство, что мы играем на выезде
Украина Албания Чехия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
12.09.2024 в 09:16
кому потрібні твої похвали таким бездарям як ребров ярмоленко степаненко сидорчук матвіенко маліновский куноплянка який ще мріяв зіграти не якої самокритики ні поваги до себе нга фронт ухелянтів хай покажуть свій лже патриотизм на фронт добровільно хто зних піде не доразвитих ні чого не вміючих
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
12.09.2024 в 09:16
кому потрібні твої похвали таким бездарям як ребров ярмоленко степаненко сидорчук матвіенко маліновский куноплянка який ще мріяв зіграти не якої самокритики ні поваги до себе нга фронт ухелянтів хай покажуть свій лже патриотизм на фронт добровільно хто зних піде не доразвитих ні чого не вміючих
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости