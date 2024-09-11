Суркис: Нельзя критиковать Реброва просто потому, что хотят кого-то снять

Президент Динамо Игорь Суркис после неудачных сентябрьских матчей сборной Украины заявил, что был удивлен шквалом критики на Сергея Реброва.

– Я не могу говорить о том, были ли сделаны какие-то выводы или нет. Я могу сказать так: Я подождал, почитал всю критику, которой подверглась вся сборная Украины после поражений от Албании и Чехии и во многом я не согласен. Я не буду размышлять, правильную ли тактику избрала сборная Украины, или нет. Я не профессионал. У нас сегодня есть дивные эксперты, оценивающие тактику сборной Украины, кто как сыграл. Прежде всего, чтобы об этом говорить, нужно знать микроклимат в команде. Если есть хороший микроклимат в команде, как говорят "один за всех и все за одного", то приходят результаты.

Но я смотрю, что критика понеслось на нашего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Хочу подчеркнуть, что его чуть ли не два года вся страна хотела видеть во главе сборной и ждали, как манную небесную, что он придет и все будет сразу: национальная команда начнет побеждать и выигрывает чемпионат Европы, потому что у нас самая талантливая молодежь и так далее.

Однако я должен вернуться к истокам, когда Ребров пришел работать молодым, еще не сформировавшимся тренером в киевское «Динамо». Это очень важно подчеркнуть. Он тогда сразу пришел ко мне и сказал, что хочет создать структуру, чтобы в клубе работала одна модель воспитания футболистов, начиная от самых маленьких и заканчивая U19 и U21, которая тогда еще существовала. То есть, все развивались по одной определенной схеме. Ему удалось построить эту модель, он пригласил во все возрастные категории иностранных специалистов, на что я его согласил. Ему это полностью удалось, я вам хочу сказать. И не потому, что он выиграл два чемпионата Украины подряд, как молодой тренер, а потому, что эта структура, которую он создал в те годы, она и сегодня работает в киевском Динамо.

Я кратко перечислю игроков, начинавших воспитываться в этой структуре, которую создал Ребров. Это: Дубинчак, Беловар, Дячук, Волошин, Ванат, Шапаренко молодой, пришедший в Динамо в 16 лет, Бражко, Миколенко, играющий в Эвертоне, Забарный, выступающий за Борнмут, и многие другие ребята, которые простят, что я их не перечислил. И это заработало. После этого Ребров выигрывал золотые медали и попадал в Лигу чемпионов с Ференцварошем, который и мечтать не мог попасть в ЛЧ. То есть, сейчас всех собак спустили на главного тренера.

– Но ведь тренер несет ответственность за результат.

– Он несет ответственность, но нельзя критиковать просто потому, что хотят кого-то снять или чтобы кто-нибудь ушел. Я вчера послушал пресс-конференцию и стоял вопрос: Вы уйдете или нет? Это смешно. Почему? Потому президент Украинской ассоциации футбола и Ребров, которых только год назад выбрали, сказали, что они будут строить вертикаль сборных. Так что надо набраться терпения и подождать.

У нас молодежка досрочно вышла на Евро-2025 , сборная U19 под руководством Михайленко попала в четверку сильнейших. Эти ребята в будущем заменят наших ветеранов и, я уверен, будет создана сильная сборная. Но надо набраться терпения, а не винить во всем Реброва. Я не собираюсь быть адвокатом у Реброва, но эти разговоры об отставке, так тогда мы никогда ничего не достигнем. Правильно сказал Андрей Шевченко, что поставленная задача – попасть на Чемпионат мира. Из-за Лиги наций или квалификации – не имеет значения. У меня тоже были непростые отношения с Ребровым, но он профессионал. Как был футболистом профессионалом, так и тренер он профессионал, как и Андрей Шевченко.

Но президент УАФ правильно сказал, что неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Есть продуманная стратегия, давайте наберемся терпения и доверим эту ответственность профессионалам, а потом спросим у них. Ребров попал на чемпионат Европы, и его все готовы были носить на руках. Проиграли румынам, но разве только главный тренер проиграл румынам? Команда проиграла.