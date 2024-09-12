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Суркис: Игроки сборной не должны прятаться за спину Шевченко и Реброва

Национальная сборная Украины

Виноваты не только тренеры

Суркис: Игроки сборной не должны прятаться за спину Шевченко и Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что в последних неудачах сборной Украины больше виноваты игроки, а не тренерский штаб.

"Вот, к футболистам должны быть вопросы. И каждый выходящий на футбольное поле игрок не должен прятаться за спину Шевченко, Реброва и других тренеров, а должен сесть, подумать и ответить на вопрос: Почему я так сыграл?

Вот они должны проанализировать, а то, что Ребров ставит тактику, а они ее не выполняют. Не один тренер здесь виноват. Тренер должен спросить у футболистов, почему они не выполнили поставленную задачу?" - сказал Суркис.

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Источник:
football hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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