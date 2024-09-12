Суркис: Игроки сборной не должны прятаться за спину Шевченко и Реброва

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что в последних неудачах сборной Украины больше виноваты игроки, а не тренерский штаб.

"Вот, к футболистам должны быть вопросы. И каждый выходящий на футбольное поле игрок не должен прятаться за спину Шевченко, Реброва и других тренеров, а должен сесть, подумать и ответить на вопрос: Почему я так сыграл?

Вот они должны проанализировать, а то, что Ребров ставит тактику, а они ее не выполняют. Не один тренер здесь виноват. Тренер должен спросить у футболистов, почему они не выполнили поставленную задачу?" - сказал Суркис.