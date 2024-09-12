"Шо за х**ня?": болельщики выплеснули эмоции на футболистов сборной, которые подошли к трибунам. В Ярмоленко запустили стакан

Игроки национальной команды после поражения от Чехии решили отблагодарить посетителей за поддержку.

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Футболисты попали на болельщиков, которые любят выпить алкоголь во время поединка. Поэтому после финального свистка они были уже в неадекватном состоянии, учитывая итоговый результат. Нормального диалога не получилось – только нецензурная лексика и крики со стороны фанатов. Спортсмены удержались от реакции, хотя Виталий Миколенко был настроен поговорить в другом месте.

В Андрея Ярмоленко запустили пивной стакан, но он не стал отвечать на эту затею.