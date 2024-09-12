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"Шо за х**ня?": болельщики выплеснули эмоции на футболистов сборной, которые подошли к трибунам. В Ярмоленко запустили стакан
Не самое лучшее поведение поклонников сине-желтых
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Игроки национальной команды после поражения от Чехии решили отблагодарить посетителей за поддержку.
Футболисты попали на болельщиков, которые любят выпить алкоголь во время поединка. Поэтому после финального свистка они были уже в неадекватном состоянии, учитывая итоговый результат. Нормального диалога не получилось – только нецензурная лексика и крики со стороны фанатов. Спортсмены удержались от реакции, хотя Виталий Миколенко был настроен поговорить в другом месте.
В Андрея Ярмоленко запустили пивной стакан, но он не стал отвечать на эту затею.
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