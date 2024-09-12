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"Шо за х**ня?": болельщики выплеснули эмоции на футболистов сборной, которые подошли к трибунам. В Ярмоленко запустили стакан

Национальная сборная Украины
Обновлено

Не самое лучшее поведение поклонников сине-желтых

"Шо за х**ня?": болельщики выплеснули эмоции на футболистов сборной, которые подошли к трибунам. В Ярмоленко запустили стакан

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Игроки национальной команды после поражения от Чехии решили отблагодарить посетителей за поддержку.

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Футболисты попали на болельщиков, которые любят выпить алкоголь во время поединка. Поэтому после финального свистка они были уже в неадекватном состоянии, учитывая итоговый результат. Нормального диалога не получилось – только нецензурная лексика и крики со стороны фанатов. Спортсмены удержались от реакции, хотя Виталий Миколенко был настроен поговорить в другом месте.

В Андрея Ярмоленко запустили пивной стакан, но он не стал отвечать на эту затею.

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Национальная сборная Украины
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Источник:
Професіональний Фанат Спорту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
12.09.2024 в 04:34
Стаканчик должен был быть не бумажный, а тяжелый граненый. И прямо в лоб! Бо заслужили!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.09.2024 в 04:34
Стаканчик должен был быть не бумажный, а тяжелый граненый. И прямо в лоб! Бо заслужили!
Ответить
0
0

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