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Грозный: Если Ребров уйдет – кто дальше? Легче станет? Так же в свое время снимали Спаллетти в Италии
Экс-тренер Говерлы считает, что наставнику команды нужно время
Скріншот Megogo
Вячеслав Грозный не разделяет критику, полностью направленную на Сергея Реброва.
“Тренер сборной – это вся страна, которая гордится тем, что есть результат, или удивляется, что его нет. Это особенность нашей профессии.
Дешаму также задавали вопрос об отставке после поражения от Италии, мол, у Зидана будет лучше получаться. Тренер французов спокойно доказал, что не возражает. Но у него есть контракт, из поражения катастрофу не делает. В конце концов, любая команда уступает. Также в свое время снимали Спаллетти в Италии”.
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“Если Ребров уйдет – что дальше, кто дальше? Легче станет? Что может кардинально измениться – появятся новые игроки, натурализируем Месси и Роналду? Надо объективно смотреть на такие вещи. Да, результата пока нет.
Он не устраивает не только болельщиков, но и тренерский штаб. В каждом матче мы пропускаем не менее двух мячей. Допускаем системные ошибки, даже у своей штрафной есть проблема в стандартах. И не реализуем все, что создаем у ворот соперников”, – сказал Грозный.
Вячеслав Викторович завершил тренерскую карьеру в 2020 году.
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