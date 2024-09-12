Грозный: Если Ребров уйдет – кто дальше? Легче станет? Так же в свое время снимали Спаллетти в Италии

Вячеслав Грозный не разделяет критику, полностью направленную на Сергея Реброва.

“Тренер сборной – это вся страна, которая гордится тем, что есть результат, или удивляется, что его нет. Это особенность нашей профессии.

Дешаму также задавали вопрос об отставке после поражения от Италии, мол, у Зидана будет лучше получаться. Тренер французов спокойно доказал, что не возражает. Но у него есть контракт, из поражения катастрофу не делает. В конце концов, любая команда уступает. Также в свое время снимали Спаллетти в Италии”.