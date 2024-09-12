Костышин: Критиковать – легче всего. Реброву больше по душе работа клубным тренером

Руслан Костышин поделился мнением о ситуации в национальной команде.

“Мне кажется, что наши футболисты подходили к матчу со сборной Чехии с боевым настроем. После поражения от Албании критики было достаточно. Нервозность была и все хотели реабилитироваться, ведь в украинской прессе наших футболистов просто разнесли.

Снова первый тайм оставил двоякое впечатление. Уже к пятой минуте мы могли рассчитывать на забитый мяч.

Шапаренко и Судаков более комфортно играют в зоне левого инсайда, ближе к позиции Мудрика. Тренерскому штабу нужно найти оптимальные позиции для наших лидеров полузащиты”.