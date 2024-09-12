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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Костышин: Критиковать – легче всего. Реброву больше по душе работа клубным тренером

Национальная сборная Украины
Обновлено

Бывший футболист Кривбасса высказался после неудачного старта сборной в Лиге наций

Костышин: Критиковать – легче всего. Реброву больше по душе работа клубным тренером

ФК Рух

Новина українською

Руслан Костышин поделился мнением о ситуации в национальной команде.

“Мне кажется, что наши футболисты подходили к матчу со сборной Чехии с боевым настроем. После поражения от Албании критики было достаточно. Нервозность была и все хотели реабилитироваться, ведь в украинской прессе наших футболистов просто разнесли.

Снова первый тайм оставил двоякое впечатление. Уже к пятой минуте мы могли рассчитывать на забитый мяч.

Шапаренко и Судаков более комфортно играют в зоне левого инсайда, ближе к позиции Мудрика. Тренерскому штабу нужно найти оптимальные позиции для наших лидеров полузащиты”.

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“Критиковать, причем огульно – легче всего. А что касается Сергея Реброва, то мне кажется, ему больше по душе работа клубным тренером. Там, где нужно работать каждый день. А в сборной Украины все собираются один раз в месяц или раз в два месяца. Что ты можешь там натренировать? Одна тренировка восстановительная, предматчевая игра – и в бой.

У меня вера в это есть. Если мы обыграем грузинскую сборную и чешскую, то вклинемся в борьбу за первое место.

У нас есть главная задача – попасть на чемпионат мира 2026. Весной начнутся отборочные игры и там уже все будет видно, справится ли наш тренерский штаб с этой задачей”, – заявил экс-полузащитник “Днепра”.

Костышин провел 3 встречи в составе Украины U-21.

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Руслан Костышин Национальная сборная Украины
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.09.2024 в 07:10
Ну все почали рахувати як завжди варіанти, якщо вони зіграють так оставші матчі а ми всі виграємо та тоді..... Нічого такого вже не буде.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
12.09.2024 в 07:10
Ну все почали рахувати як завжди варіанти, якщо вони зіграють так оставші матчі а ми всі виграємо та тоді..... Нічого такого вже не буде.
Ответить
0
0

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