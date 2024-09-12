Гашек: Иногда было чувство, что мы играем на выезде

Иван Гашек отметил активность болельщиков Украины.

“Была большая самоотдача моих футболистов, поэтому я доволен. Да, на последних минутах поединка напряжение у наших ворот было большим. Я бы даже сказал – очень большое. Соперник создавал очень много моментов и нам следует хорошо проанализировать эти эпизоды”.