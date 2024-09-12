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Гашек: Иногда было чувство, что мы играем на выезде
Наставник Чехии сделал комплимент поддержке сине-желтых
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Иван Гашек отметил активность болельщиков Украины.
“Была большая самоотдача моих футболистов, поэтому я доволен. Да, на последних минутах поединка напряжение у наших ворот было большим. Я бы даже сказал – очень большое. Соперник создавал очень много моментов и нам следует хорошо проанализировать эти эпизоды”.
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“Игра была тяжелая, ведь болельщики сборной Украины неистово поддерживали свою команду. Иногда было такое чувство, что мы играем не дома, а на выезде”, – заявил тренер.
11 октября Чехия сыграет домашний матч против Албании.
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