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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Гашек: Иногда было чувство, что мы играем на выезде

Национальная сборная Украины
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Наставник Чехии сделал комплимент поддержке сине-желтых

Гашек: Иногда было чувство, что мы играем на выезде

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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Иван Гашек отметил активность болельщиков Украины.

“Была большая самоотдача моих футболистов, поэтому я доволен. Да, на последних минутах поединка напряжение у наших ворот было большим. Я бы даже сказал – очень большое. Соперник создавал очень много моментов и нам следует хорошо проанализировать эти эпизоды”.

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“Игра была тяжелая, ведь болельщики сборной Украины неистово поддерживали свою команду. Иногда было такое чувство, что мы играем не дома, а на выезде”, – заявил тренер.

11 октября Чехия сыграет домашний матч против Албании.

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Национальная сборная Украины Иван Гашек Национальная сборная Чехии
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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