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Малиновский: Два поражения после двух матчей – ощущение не очень хорошее, но будем работать

Национальная сборная Украины

Хавбек сборной Украины - о сентябрьских матчах Лиги наций

Малиновский: Два поражения после двух матчей – ощущение не очень хорошее, но будем работать

Inkl

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение от Чехии (2:3) в матче 2-го тура Лиги наций.

– Было два разных тайма и, конечно, было тяжело на замену выходить, когда уже пенальти, 2:1 счет, но могу сказать, что в конце хотели сравнять счет и были возможности. Они (чехи) немного уже подсели, но не повезло. Жора Судаков неплохо бил.

Конечно, два поражения после двух матчей – ощущение не очень хорошее, но будем работать. Сейчас все возвращаются в клубы и, надеюсь, следующие два матча, которые будут в Польше, нам нужно брать максимум.

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– Если говорить о том моменте, когда вы вышли на замену, счет стал 3:1, но команда не опустила руки, все равно летела вперед.

– Это очень классный момент, потому что даже до третьего гола, когда 1:2 проигрывали, чувствовали, что мы атакуем, старались забить. Это самое главное. Плюс этого матча – мы продолжали играть, боролись до конца, но, конечно, проиграли, и те ошибки, которые мы совершили, и пенальти, конечно, это…

Могу пример привести – Кукурелья мяч рукой останавливает, а тут в плечо попадает мяч и ставят пенальти. Поэтому такие моменты сегодня тоже были не в нашу пользу, – сказал Малиновский.

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Украина Чехия Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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