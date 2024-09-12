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Ванат: Приятные ощущения после дебютного гола за Украину, но были бы приятнее, если бы мы выиграли

Национальная сборная Украины

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Ванат: Приятные ощущения после дебютного гола за Украину, но были бы приятнее, если бы мы выиграли

Фото: uaf.ua

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Нападающий сборной Украины Владислав Ванат поделился своими впечатлениями от игры против Чехии (2:3) в поединке 2-го тура Лиги наций.

"Приятные ощущения после дебютного гола за Украину, но были бы приятнее, если бы мы выиграли. Спасибо болельщикам за поддержку и надеюсь, что буду продолжать так и в дальнейшем. Что касается самого поединка, то если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, все было бы намного лучше. К сожалению, имеем что имеем.

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Не могу сказать, что бороться с габаритными чехами было очень трудно. Да, мы уступали в антропометрии, но забили два мяча головой. Это футбол, и здесь нет сравнений в росте, кто выше, а кто ниже. Идет борьба, и у каждого есть шанс.

Нам придает уверенности второй тайм этого матча. Ведь в нем мы играли гораздо лучше, чем в первом. Отдельно хочу отметить наших болельщиков на трибунах. Казалось, что их было поровну с чехами. Большая им благодарность", - сказал Ванат.

Напомним, что следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 11 октября в Познани против Грузии.

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Украина Чехия Владислав Ванат
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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