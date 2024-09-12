Экс-игрок сборной Украины: Ребров еще не исчерпал кредит доверия

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин рассказал, чего не хватало подопечным Сергея Реброва в проигранном поединке Лиги наций с чехами и уточнил, актуальны ли изменения у руля главной команды страны.

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– Уже во втором матче подряд бросается в глаза слабая командная игра украинской сборной в обороне. Чем умело пользовались на старте албанцы, а вчера – чехи. Вспомните, какими беспомощными были наши защитники, когда соперники поражали ворота. Чуть ли не всей командой были в своей штрафной площадке, но какая из этого выгода, когда никто не умеет блокировать удары.

– Наставники наших соперников отмечали, что их подопечные превосходили украинцев тактически. Тогда, может, следует взять на вооружение другую схему?

– Знаете, я не случайно подчеркивал командную игру в защите, потому что именно от надежности обороны зависит твоя профспособность. Потому что даже если оперативно изменить 4-3-3 на 4-1-4-1 или на другую схему, все равно многое будет зависеть, как быстро команда будет переходить от защиты к наступлению. Поэтому, как по мне, причины неудач надо искать, прежде всего, в не отрегулированной обороне. Хотя, возможно, нашим ребятам, действительно, надо больше действовать вторым номером, когда оппоненты открываются.

– В следующем туре Лиги наций украинцам выяснять отношения с грузинами, которые действуют результативно, в остроатакующем стиле.

– Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку. С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима.

– Этот матч состоится в октябре, пока же после двух поражений подряд в СМИ продолжается дискуссия с участием экспертов и болельщиков, должен ли рулевой Сергей Ребров уйти в отставку. А какова Ваша точка зрения?

– Считаю, что он еще не исчерпал кредит доверия. И не только потому, что футбольная общественность Украины длительное время ждала прихода этого специалиста. Все же, Лига наций и чемпионат мира – разные соревнования, а перед Сергеем Ребровым поставлена цель – завоевать путевку именно на мировой форум. Конечно, последние неудачи это удар по его имиджу, но у него еще есть шанс реабилитироваться. Надеюсь, что и футболисты своей игрой сделают все, чтобы отстоять своего наставника, - сказал Микитин.