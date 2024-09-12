  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Экс-игрок сборной Украины: Ребров еще не исчерпал кредит доверия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок сборной Украины: Ребров еще не исчерпал кредит доверия

Национальная сборная Украины

Владимир Микитин прокомментировал старт сине-желтых в Лиге наций

Экс-игрок сборной Украины: Ребров еще не исчерпал кредит доверия

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин рассказал, чего не хватало подопечным Сергея Реброва в проигранном поединке Лиги наций с чехами и уточнил, актуальны ли изменения у руля главной команды страны.

Читайте такжеСердца и идеи на поле оставлять не планировали. Обзор сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций

– Уже во втором матче подряд бросается в глаза слабая командная игра украинской сборной в обороне. Чем умело пользовались на старте албанцы, а вчера – чехи. Вспомните, какими беспомощными были наши защитники, когда соперники поражали ворота. Чуть ли не всей командой были в своей штрафной площадке, но какая из этого выгода, когда никто не умеет блокировать удары.

– Наставники наших соперников отмечали, что их подопечные превосходили украинцев тактически. Тогда, может, следует взять на вооружение другую схему?

– Знаете, я не случайно подчеркивал командную игру в защите, потому что именно от надежности обороны зависит твоя профспособность. Потому что даже если оперативно изменить 4-3-3 на 4-1-4-1 или на другую схему, все равно многое будет зависеть, как быстро команда будет переходить от защиты к наступлению. Поэтому, как по мне, причины неудач надо искать, прежде всего, в не отрегулированной обороне. Хотя, возможно, нашим ребятам, действительно, надо больше действовать вторым номером, когда оппоненты открываются.

– В следующем туре Лиги наций украинцам выяснять отношения с грузинами, которые действуют результативно, в остроатакующем стиле.

– Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку. С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима.

Читайте такжеКовалец: У сборной Украины хороший подбор игроков, а вот психологическое состояние...

– Этот матч состоится в октябре, пока же после двух поражений подряд в СМИ продолжается дискуссия с участием экспертов и болельщиков, должен ли рулевой Сергей Ребров уйти в отставку. А какова Ваша точка зрения?

– Считаю, что он еще не исчерпал кредит доверия. И не только потому, что футбольная общественность Украины длительное время ждала прихода этого специалиста. Все же, Лига наций и чемпионат мира – разные соревнования, а перед Сергеем Ребровым поставлена цель – завоевать путевку именно на мировой форум. Конечно, последние неудачи это удар по его имиджу, но у него еще есть шанс реабилитироваться. Надеюсь, что и футболисты своей игрой сделают все, чтобы отстоять своего наставника, - сказал Микитин.

Читайте такжеМалиновский: Два поражения после двух матчей – ощущение не очень хорошее, но будем работать
По теме
yellow-arrow
Ванат: Приятные ощущения после дебютного гола за Украину, но были бы приятнее, если бы мы выиграли
yellow-arrow
Помощник Реброва может стать спортдиректором Полесья - Источник
yellow-arrow
Ковалец: У сборной Украины хороший подбор игроков, а вот психологическое состояние...
Украина Чехия Владимир Микитин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости