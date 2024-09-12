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Олег Федорчук: Меня раздражает, что Мудрик проводит игру очень неровно

Национальная сборная Украины

Эксперт порассуждал о лидерах сборной Украины

Олег Федорчук: Меня раздражает, что Мудрик проводит игру очень неровно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об игре Михаила Мудрика и Андрея Ярмоленко в матче Лиги наций Чехия – Украина (3:2).

"В первом тайме Мудрик совсем провалился, а во втором хорошо отыграл минут 20. Вот это его включение/выключение меня раздражает, потому что саму игру Мудрик проводит очень неровно. Первые 15-20 минут второго тайма у Михаила все получалось, казалось, что вот еще немного – и он забьет. Но нет, Мудрик потом снова исчезал из радаров.

Ярмоленко - лидер команды, но его кондиции после той травмы оставляют желать лучшего. Как говорят не без юмора: "Глаза горят, а возможности нет". Ярмоленко сегодня обострял игру, но неточность и нехватка у него присутствовали. На месте Андрей играет хорошо, но в интенсивном матче с высоким темпом игры ему очень тяжело.

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И так, Ярмоленко – лидер команды по характеру, отношению к делу, патриотизму, но не по игре… Например, в сборной Англии лидером по игровому аспекту является 23-летний Джуд Беллингем, а не кто-то из ветеранов", - рассказал Федорчук.

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Андрей Ярмоленко Украина Олег Федорчук Михаил Мудрик
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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Михаил Черныш
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