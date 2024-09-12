Микитин: Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками

Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин оценил шансы «сине-желтых» в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии.

"Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку.

С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима", - сказал Микитин.