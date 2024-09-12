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Микитин: Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками
Теперь это совсем другая сборная Грузии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок
"Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку.
С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима", - сказал Микитин.
Напомним, что матч Украина – Грузия состоится 11 октября и начнется в 21:45.
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