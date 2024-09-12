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Национальная сборная Украины

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Микитин: Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками

Национальная сборная Украины

Теперь это совсем другая сборная Грузии

Микитин: Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин оценил шансы «сине-желтых» в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии.

"Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку.

С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима", - сказал Микитин.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится 11 октября и начнется в 21:45.

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Украина Грузия Владимир Микитин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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