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31-летний Филиппов: Понимаю, что есть все шансы попасть в сборную - это мечта каждого футболиста

Национальная сборная Украины
Обновлено

С форвардами в сборной проблема

31-летний Филиппов: Понимаю, что есть все шансы попасть в сборную - это мечта каждого футболиста

fco.com.ua

Новина українською

31-летний форвард "Александрии" Александр Филиппов рассказал о том, что не теряет надежду дебютировать в составе сборной Украины.

"Я понимаю, что есть все шансы попасть в сборную. Все зависит от меня, поэтому нужно хорошо выполнять свою работу.

Думаю, что тренеры сборной смотрят чемпионат Украины. Думаю, они видят, что в УПЛ тоже есть игроки, которые могут в ближайшем будущем или просто в будущем усилить нашу сборную.

Естественно, это мечта для каждого футболиста – сыграть за свою национальную команду. Я не исключение. Буду работать, а там уже только тренеры будут решать", - сказал Филиппов.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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