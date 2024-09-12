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31-летний Филиппов: Понимаю, что есть все шансы попасть в сборную - это мечта каждого футболиста
С форвардами в сборной проблема
fco.com.ua
31-летний форвард "
"Я понимаю, что есть все шансы попасть в сборную. Все зависит от меня, поэтому нужно хорошо выполнять свою работу.
Думаю, что тренеры сборной смотрят чемпионат Украины. Думаю, они видят, что в УПЛ тоже есть игроки, которые могут в ближайшем будущем или просто в будущем усилить нашу сборную.
Естественно, это мечта для каждого футболиста – сыграть за свою национальную команду. Я не исключение. Буду работать, а там уже только тренеры будут решать", - сказал Филиппов.
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