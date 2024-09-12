31-летний Филиппов: Понимаю, что есть все шансы попасть в сборную - это мечта каждого футболиста

31-летний форвард " Александрии " Александр Филиппов рассказал о том, что не теряет надежду дебютировать в составе сборной Украины.

"Я понимаю, что есть все шансы попасть в сборную. Все зависит от меня, поэтому нужно хорошо выполнять свою работу.

Думаю, что тренеры сборной смотрят чемпионат Украины. Думаю, они видят, что в УПЛ тоже есть игроки, которые могут в ближайшем будущем или просто в будущем усилить нашу сборную.

Естественно, это мечта для каждого футболиста – сыграть за свою национальную команду. Я не исключение. Буду работать, а там уже только тренеры будут решать", - сказал Филиппов.